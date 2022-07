https://mundo.sputniknews.com/20220704/argentina-troca-de-ministro-en-pleno-tembladeral-politico-y-economico-1127764432.html

Argentina troca de ministro en pleno tembladeral político y económico

BUENOS AIRES (Sputnik) — Este lunes 4 de julio comienza la segunda parte del Gobierno de Alberto Fernández. 04.07.2022, Sputnik Mundo

No fue en noviembre de 2021, cuando así lo anunció el mandatario tras la derrota del oficialismo en las elecciones legislativas de 2021, en un afán de dejar atrás el castigo en las urnas, sino ahora, cuando su Ejecutivo toca fondo en plena pelea entre él y quien lo designó para tal puesto: la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.Por Twitter renunció el sábado quien era el ministro de Economía, Martín Guzmán, y por Twitter se anunció quién sería su reemplazante, Silvina Batakis. En la noche del domingo, cuando Argentina llevaba más de 24 horas sin ministro de Economía, el jefe de Estado accedió a llamar de nuevo a la número dos del Gobierno.Tuvo que interceder ante el mandatario la presidenta de la asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto. Se encontró a un Fernández ofuscado que había intentado sin éxito hablar con la vicepresidenta. "Bueno, insistí, ¿te vas a quedar esperando con una llamada que no te atienden?", le urgió De Carlotto, según contó después en el canal C5N.Adiós intempestivoNo por casualidad, Martín Guzmán anunció su dimisión mientras la vicepresidenta encabezaba un acto en la provincia de Buenos Aires (este). Fernández de Kirchner fue la última en enterarse de la renuncia de quien ella había cuestionado por pasiva, mientras sus acólitos lo hacían por activa.El ministro renunciante no alegó los motivos de su claudicación en la extensa carta que difundió en las redes sociales, pero era conocido su encono contra la Secretaría de Energía, un área dentro de su propio ministerio cuyos funcionarios respondían a la vicepresidenta, y no a él.Guzmán ya había cuestionado el nivel de los subsidios energéticos de "3 o 4 puntos del producto" por su impacto en el déficit fiscal. También defendió con uñas y dientes la segmentación de las tarifas de los servicios de gas natural y electricidad para retirar la asistencia del Estado a los hogares más pudientes.La reducción de los subsidios es uno de los compromisos del Gobierno argentino con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que revisa cada trimestre los objetivos fiscales consensuados con el Ejecutivo de Alberto Fernández en base al acuerdo alcanzado en marzo para refinanciar 44.000 millones de dólares.Pasos de la flamante ministraDe la conversación que en la noche del domingo mantuvieron los dos Fernánedez se logró coincidir en un nombre: Silvina Batakis, una economista de 54 años que ejercía como secretaria de Provincias en el Ministerio del Interior de Wado de Pedro, uno de los funcionarios más leales a la vicepresidenta.Varios medios locales asumen que el jefe de Estado claudicó ante su mentora política y le entregó la cartera económica al designar a esta funcionaria técnica de bajo perfil que entre 2011 y 2015 fue ministra de Hacienda en la provincia de Buenos Aires (este) cuando fungía como gobernador Daniel Scioli, hoy ministro de Desarrollo Productivo en sustitución de Matías Kulfas, quien fue sacrificado por el presidente en aras de tratar de conducir su relación con la vicepresidenta.En cualquier caso, Batakis "tiene una orientación política ideológica de izquierda y se dice que siempre cumple sus objetivos", plantea en diálogo con la Agencia Sputnik el economista Orlando Ferreres, titular de la consultora que lleva su nombre. "Solo ha trabajado en el sector público, no en el privado, por lo que tiene una visión estatista de la economía que va a influir mucho en sus decisiones".Para quien fue viceministro de Economía en 1989, la flamante ministra tiene por delante el principal desafío de encarar el acuerdo con el FMI, aunque no tiene muchos antecedentes de trabajo con organismos internacionales."Los compromisos fiscales y monetarios están escritos, con metas trimestrales que hay que ir cumpliendo para seguir con el programa a largo plazo", explica Ferreres. La incógnita es cómo Batakis podrá continuar con el programa del Fondo si no se reduce el déficit fiscal y los subsidios a la energía. "Va a costarle mucho, porque a Guzmán le costó el puesto", evidencia Ferreres.El reconocido analista considera un perjuicio para el país la renuncia de Guzmán, a quien le atribuye un programa moderado.En su relevo, la nueva titular de la cartera económica "se va a encontrar entre dos fuerzas y le va a costar mucho resolver, pero se decantará por el cristinismo, porque es su mayor afiliación y en donde tiene puestas sus mayores expectativas", afirma el consultor.Además de dilapidar su capital político en un ministro que terminó por abandonar su Gobierno, el presidente queda más debilitado de ahora en adelante, con una ministra de Economía "que quizás no le responda a sus objetivos", finaliza Ferreres.La salida de Guzmán ha desencadenado una zozobra política y económica que no termina con Batakis. El derrotero político y económico de Argentina está por definirse.

