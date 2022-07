https://mundo.sputniknews.com/20220704/anaya-sobre-los-records-de-remesas-con-la-4t-la-economia-esta-de-la-fregada-1127749460.html

Anaya sobre los récords de remesas: "Con la 4T la economía está de la fregada"

Anaya sobre los récords de remesas: "Con la 4T la economía está de la fregada"

Los montos de remesas que paisanos mexicanos en Estados Unidos envían al país aumentan porque la economía con el actual gobierno está muy mal y más personas...

En un video donde vuelve a criticar la gestión del actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador, quien lo derrotó en los comicios de 2018, Anaya lamentó la muerte de más de 50 personas migrantes por asfixia en un tráiler abandonado en San Antonio, Texas, y reprochó al presidente presumir como un logro el aumento de las remesas."Tener un presidente que presume que cada vez llegan más remesas es tener un presidente que no entiende lo que está pasando", argumentó el panista en un videomensaje difundido por sus redes sociales.Además, llamó a su audiencia a reflexionar por qué cada vez más mexicanos se van a Estados Unidos y dijo que las razones económicas no son las únicas que obligan a la movilidad a las familias del país, sino también el aumento de la inseguridad y, por tanto, la política de no confrontación de López Obrador."Con esa estupidez de abrazos para los delincuentes cada vez hay más territorio en México donde quien realmente manda son los criminales, o sea, lugares donde de veras ya no se puede vivir en paz, te cobran piso, secuestran, te roban, te amenazan, matan", apuntó Anaya."Entonces, para decirlo claro, la gente se va porque las cosas no están bien, lo que López Obrador parece no entender es que nadie se va de México por gusto, que tantos miles de mexicanos tengan que irse, incluso arriesgando la vida, es una tragedia, no es un logro, Andrés Manuel", agregó el excandidato presidencial.Anaya también reprochó al mandatario "dejar plantado" en la Cumbre de las Américas al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para además defender a los que consideró dictadores latinoamericanos de Venezuela, Nicaragua y Cuba.México debe dejar de poner obstáculos a la inversión para que el país genere empleo y la gente no se tenga que ir, además de recuperar la paz y la seguridad en todos los rincones del territorio nacional, propuso.Además, Anaya sugirió crear vínculos con Estados Unidos que permitan a los mexicanos trabajar de manera opcional en ese país y regresar con garantías."Con un buen gobierno, la gente en México podría estar muchísimo mejor", concluyó.

