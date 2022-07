No solo neón: estas son las otras cartas ganadoras de Rusia contra la industria de los chips

https://mundo.sputniknews.com/20220702/no-solo-neon-estas-son-las-otras-cartas-ganadoras-de-rusia-contra-la-industria-de-los-chips--1127663699.html

No solo ne贸n: estas son las otras cartas ganadoras de Rusia contra la industria de los chips

No solo ne贸n: estas son las otras cartas ganadoras de Rusia contra la industria de los chips

Uno de los primeros productos cuya exportaci贸n a Rusia fue prohibida tras el inicio de la operaci贸n militar especial en Ucrania fueron los microprocesadores y... 02.07.2022, Sputnik Mundo

2022-07-02T00:29+0000

2022-07-02T00:29+0000

2022-07-02T00:36+0000

internacional

rusia

ucrania

chip electr贸nico

馃搱 mercados y finanzas

sanciones

馃摪 las consecuencias econ贸micas de las sanciones occidentales contra rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/02/1127663983_0:40:799:489_1920x0_80_0_0_939be20a827200f06f459340c52fb7db.jpg

Ya hemos discutido la importancia del ne贸n en la producci贸n de microprocesadores y el enorme peso que tiene el pa铆s euroasi谩tico en los suministros mundiales de este gas inerte. Sin embargo, este no es el 煤nico as en la manga que tendr谩 Mosc煤 en caso de querer pasar de sancionada a sancionadora.Hay m谩s materias primas que en su mayor铆a provienen de Rusia y cuya ausencia en los mercados podr铆a llevar a un incremento sustancial de los precios o incluso a la paralizaci贸n de la industria.Obleas de zafiro: solo en RusiaLas obleas de zafiro son unas placas delgadas hechas de piedra artificial y son esenciales en la producci贸n de microprocesadores. De hecho, Oleg Izumrudov, jefe del Consorcio de Desarrolladores Rusos de Sistemas de Almacenamiento de Datos (RosSHD), indica que estas placas se usan para elaborar todos los procesadores del mundo, incluidos los de AMD e Intel.El experto destaca que el 80% de las obleas de zafiro se produce en Rusia y que ser谩 pr谩cticamente imposible encontrar a un suministrador alternativo, pues existen limitaciones insuperables para la mayor铆a de los pa铆ses del mundo a la hora de fabricarlas.Una de estas limitaciones es que las instalaciones tienen que alcanzar el llamado "r茅gimen de depuraci贸n especial" que requiere una operaci贸n incesante de unos 30 a帽os consecutivos cumpliendo todos los requisitos del complejo proceso tecnol贸gico.Izumrudov agrega tambi茅n que estas f谩bricas se pueden desarrollar solo en regiones con actividad s铆smica nula, pues un terremoto de magnitud 1 o 2 hace que sea necesario reiniciar de cero todo el proceso de producci贸n. La sensibilidad a las vibraciones puede ser tal que, seg煤n los investigadores en el tema, puede bastar con un portazo en las instalaciones durante el crecimiento del cristal de zafiro para que este quede da帽ado.Por lo tanto, se excluyen por completo pa铆ses como EEUU, China, Jap贸n, Corea del Sur o Taiw谩n para reemplazar a Rusia en el suministro de las obleas de zafiro.De momento, el Ministerio de Industria ruso ha descartado que se corte por completo el suministro de las obleas de zafiro, pero al mismo tiempo se ha reservado el derecho a hacerlo. Si bien es posible que los fabricantes de los microprocesadores logren encontrar una fuente alternativa a Rusia, es igual de cierto que tardar铆an mucho tiempo en hacerlo.Hexafluorobutadieno o C4F6La producci贸n y el suministro de este gas tambi茅n est谩n dominados por Rusia a escala global y, al igual que en el caso del gas ne贸n y las obleas de zafiros, es imprescindible en la fabricaci贸n de microprocesadores y otros productos asociados.Inicialmente, este gas se usaba para producir flash drives, pero hoy en d铆a se ha convertido en una materia prima que necesita todo el que fabrique productos tecnol贸gicos o qu铆micos.A fecha de hoy, Rusia es la fuente de aproximadamente el 45% de hexafluorobutadieno a nivel mundial, y es la mayor exportadora de este gas a EEUU. La situaci贸n se exacerba tambi茅n por el hecho de que el otro gran jugador en este mercado era Ucrania.PaladioEste metal es tambi茅n cr铆tico para la producci贸n de semiconductores, sensores y memoria MRAM. Rusia es la fuente de aproximadamente el 43% de paladio, seguida por Sud谩frica que produce en torno al 30%. Seg煤n destaca el portal estadounidense Techcet, el 35% del paladio importado a EEUU proviene precisamente del pa铆s euroasi谩tico.Con ello, cabe destacar que el paladio se emplea no solo en la industria de productos tecnol贸gicos, sino tambi茅n en la automotriz. Para ser m谩s precisos, se usa en los catalizadores de los autos.Por si fuera poco, Rusia representa el 100% del suministro mundial de algunos elementos de tierras raras utilizados en la producci贸n de microprocesadores, afirma Izumrudov.Seg煤n 茅l, los componentes rusos para la fabricaci贸n de semiconductores ser铆an casi imposibles de reemplazar.Rusia sigue fiel a la convicci贸n de que el aislamiento de algunos jugadores en los mercados mundiales es contraproducente y no le hace ning煤n bien a nadie. Sin embargo, entre el ne贸n, las obleas de zafiro, el hexafluorobutadieno y el paladio queda muy claro que en caso de imponer contrasanciones, Mosc煤 podr铆a poner de rodillas a los mayores fabricantes de semiconductores y microprocesadores.

https://mundo.sputniknews.com/20220625/como-puede-rusia-poner-de-rodillas-a-la-industria-de-microprocesadores-y-semiconductores-1127314206.html

https://mundo.sputniknews.com/20220603/putin-atribuye-a-la-politica-miope-de-los-paises-europeos-la-actual-crisis-energetica-1126264080.html

https://mundo.sputniknews.com/20220601/embargo-al-petroleo-ruso-la-ue-dispara-a-ciegas-con-las-sanciones-1126083319.html

https://mundo.sputniknews.com/20220623/los-expertos-tildan-de-ingenua-la-propuesta-de-von-der-leyen-de-bajar-los-termostatos-dos-grados-1127198863.html

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA 鈥濺osiya Segodnya鈥 252 60

2022

Alexander Terekhin https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/109004/82/1090048223_122:-1:947:825_100x100_80_0_0_eddd34fa6767b1d34378a9024523912c.jpg

Alexander Terekhin https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/109004/82/1090048223_122:-1:947:825_100x100_80_0_0_eddd34fa6767b1d34378a9024523912c.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA 鈥濺osiya Segodnya鈥 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA 鈥濺osiya Segodnya鈥 252 60

Alexander Terekhin https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/109004/82/1090048223_122:-1:947:825_100x100_80_0_0_eddd34fa6767b1d34378a9024523912c.jpg

rusia, ucrania, chip electr贸nico, 馃搱 mercados y finanzas, sanciones, 馃摪 las consecuencias econ贸micas de las sanciones occidentales contra rusia