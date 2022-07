https://mundo.sputniknews.com/20220702/matanza-en-melilla-y-silencio-de-occidente-discrimina-a-refugiados-por-su-etnia-1127636615.html

Matanza en Melilla y silencio de Occidente: ¿discrimina a refugiados por su etnia?

Matanza en Melilla y silencio de Occidente: ¿discrimina a refugiados por su etnia?

Para Argelia fue una matanza la muerte de los migrantes subsaharianos que intentaban cruzar la valla, desde territorio marroquí, hacia la ciudad española de... 02.07.2022, Sputnik Mundo

¿Sin rectificación?El intento de varios centenares de subsaharianos de cruzar la valla que separa a Marruecos de la ciudad española de Melilla, se saldó con la muerte de decenas de personas. Fuentes oficiales hablan de 23 muertes, mientras organizaciones no gubernamentales afirman que la cifra real es de 37.Inmediatamente tras los hechos, que tuvieron lugar en vísperas de dos cumbres, tanto la del G7, como la de la OTAN, se pronunció el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, quien agradeció la "extraordinaria cooperación con Marruecos", al indicar que el salto a la valla de Melilla demuestra "la necesidad de tener la mejor de las relaciones y una colaboración estrecha en la lucha contra la inmigración ilegal". "Tenemos que ser conscientes de que Marruecos también sufre un problema de presión migratoria", apostilló.Las críticas a sus palabras arreciaron ipso facto, al haber pasado por alto Sánchez las decenas de muertes a cargo de las fuerzas fronterizas marroquíes. Tres días más tarde, Sánchez hacía un matiz, pero no se desdecía del todo. Por un lado, declaraba: "Los mayores responsables de la tragedia ocurrida y de la lamentable pérdida de vidas humanas son las mafias internacionales que organizan los ataques violentos".Pero insistía en la defensa irrestricta a la gestión de las fuerzas marroquíes en los hechos: "Nunca me cansaré de expresar mi apoyo a la Guardia Civil y la Policía. También agradezco la labor de la Gendarmería marroquí. Marruecos combate y también padece esa violencia".Responsabilidades y doble rasero"Las declaraciones de Pedro Sánchez no dan cuenta de la responsabilidad que tiene el Gobierno de España en esta masacre, en la muerte de una treintena subsaharianos. No estamos hablando de la muerte de un inmigrante: estamos hablando de treinta muertos –al menos–, más de 150 heridos, en lo que significó lo que ellos llaman el 'asalto' a una frontera internacional, como lo ha denominado el Consejo Europeo", observa el analista internacional Pablo Jofré Leal.Pero para el analista, lo ocurrido en la valla de Melilla no se limita a ese lugar, "salta mucho más lejos, varios miles de kilómetros, hasta Ucrania, porque está vinculado todo el tema del gas y el corte del suministro del gas ruso a esta Europa que busca nuevos mercados", señala."Todo tiene que ver con todo, pero lamentablemente los que están pagando el costo de esto son los más pobres, aquellos que, siendo negros, árabes, subsaharianos, sufren este tipo de masacres sin que el mundo se espante. Porque si esto sucediera en Ucrania, por darte un ejemplo, que refugiados ucranianos fueran impedidos de pasar a determinado país europeo, y se genere la muerte de cinco, diez, o quince de ellos, indudablemente que el mundo saltaría indignado frente a esta situación", concluye Pablo Jofré Leal.

