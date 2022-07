https://mundo.sputniknews.com/20220702/los-10-pilares-del-borrador-de-la-nueva-constitucion-chilena-1127662187.html

Los 10 pilares del borrador de la nueva Constitución chilena

La Convención Constitucional chilena ha culminado su trabajo y entregará en ceremonia oficial el borrador de la Nueva Constitución al presidente Gabriel Boric... 02.07.2022, Sputnik Mundo

El 25 de octubre de 2020, la ciudadanía chilena aprobó con un 78,28% la redacción de una nueva constitución para Chile que cierre los enclaves autoritarios de la dictadura cívico-militar encabezada por el general Augusto Pinochet (1973-1990), plasmados en la Constitución Política de 1980, cuya legitimidad democrática es cuestionada.En esa misma jornada, los chilenos también se inclinaron por la opción de que un órgano constituyente fuese el encargado de redactar la nueva constitución, con un 79% de las preferencias.El 4 de julio de 2021 comenzó el proceso constituyente a través de una Convención Constitucional elegida por votación popular, con 155 convencionales mandatados a escribir una propuesta de nueva constitución, que será entregada el 4 de julio de 2022.En el plebiscito del 4 de septiembre habrá dos opciones: "Apruebo", para adoptar la nueva ley fundamental, o "Rechazo", que mantendrá vigente la actual carta magna redactada en dictadura.La Convención Constitucional diseñó una guía constitucional, dispuesta a la ciudadanía para informarse sobre las distintas temáticas y propuestas constitucionales, junto con sus principales artículos aprobados.1. "Un Chile con más democracia"La propuesta constitucional destaca la consagración de principios como la transparencia, igualdad, libertad de pensamiento y de expresión; respeto a las diversidades, los acuerdos de las mayorías y la garantía del derecho al voto libre, igualitario, secreto, universal e informado.2. "Un Chile inclusivo"La propuesta constitucional se expresa como un mecanismo para reducir desigualdades, en particular para aquellos grupos de la población históricamente excluidos.Se inauguran principios de igualdad sustantiva y no discriminación, como también el reconocimiento de los derechos de las personas mayores, con discapacidad, niñez y adolescencia y de los pueblos originarios."Son emblemas nacionales de Chile la bandera, el escudo y el himno nacional. Además, el Estado reconocerá los símbolos y emblemas de los distintos pueblos indígenas".3. "Un Chile con tradición institucional"Pilar que establece los poderes del Estado de Chile distribuídos en Ejecutivo, Legislativo —que estará conformado por el Congreso de Diputadas y Diputados y la nueva Cámara de las Regiones— , Judicial y órganos autónomos constitucionales.Compuesto por dos cámaras paritarias y plurinacionales.Presidente de la República como jefe de Gobierno y de Estado. Cuatro años en el cargo con posibilidad de reelección inmediata por tan solo un periodo."El Estado reconocerá los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas, los que en virtud de su derecho a la libre determinación coexisten coordinados en un plano de igualdad con el Sistema Nacional de Justicia"."Serán instituciones no militares, de carácter centralizado y con competencias en todo el territorio nacional. Su función es garantizar la seguridad pública y resguardar los derechos fundamentales. El ingreso a estas instituciones será un proceso gratuito y no discriminatorio. La educación y formación policial se fundará en el respeto irrestricto a los derechos humanos".4. Un Chile que garantice nuestros derechosLa propuesta constitucional consagra la igualdad de derechos ante la ley, los cuales son universales, indivisibles e interdependientes."La propuesta de nueva Constitución, considerando estándares internacionales de derechos humanos, ha consagrado derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, esenciales para asegurar y garantizar las condiciones para vivir con dignidad. Asimismo, ha establecido un amplio catálogo de derechos civiles y políticos".5. "Un Chile libre""Nuestra convivencia democrática se sustenta en el respeto a las libertades individuales y colectivas. El proyecto consagra la libertad de religión, pensamiento, expresión, enseñanza, y la libertad de emprender y de desarrollar actividades económicas, entre otras".6. "Un Chile con igualdad de género"La nueva Constitución Política de Chile garantiza los derechos de las mujeres, niñas, jóvenes, diversidades y disidencias sexogenéricas para garantizar la igualdad y no discriminacion de las actuales y futuras generaciones.7. "Un Chile que proteja la naturaleza y el medioambiente"La propuesta constitucional reconoce la crisis climática y consagra por primera vez en la historia de Chile, derechos de la naturaleza sobre el deber de custodia del Estado sobre los bienes comunes naturales."El Estado deberá adoptar medidas para prevenir, adaptar y mitigar los riesgos provocados por la crisis climática y ecológica. Tendrá que promover el diálogo, cooperación y solidaridad entre países, con el objetivo de afrontar la crisis y proteger la naturaleza"."La Agencia Nacional de Aguas será la encargada de autorizar sus usos, que deben ser de carácter incomerciable, justificado y en base a la disponibilidad efectiva del bien".8. "Un Chile por sus regiones"Se conserva el carácter único e indivisible del Estado de Chile, junto con el reconocimiento de territorios especiales y la organización en regiones y comunas autónomas. Esta propuesta consagra que el poder político se distribuya a nivel territorial a través de instituciones y autoridades encargadas de los Gobiernos comunales y regionales."Manteniendo la integridad del país y territorio, el Estado estará compuesto por regiones que cuentan con instituciones administrativas autónomas –Gobiernos Regionales, Municipios, entre otros–, las que deberán relacionarse en un marco de cooperación, integración armónica, solidaridad y desarrollo justo"."El Estado deberá reconocer, promover y garantizar dicha autonomía, lo que no afecta ni cambia la unidad del Estado. De este modo, se respeta lo establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) suscrito por Chile".9. "Un Chile para el futuro"El proyecto de nueva Constitución reconoce los desafíos que traen los avances de la ciencia y la tecnología.10. "Un Chile con economía responsable""La propuesta de nueva Constitución establece principios, objetivos y regulaciones bajo los cuales el Estado participará de la economía del país. Asimismo, aborda aspectos de la recaudación fiscal. En el texto se consagran principios como: responsabilidad fiscal, equidad territorial y el desarrollo armónico con la naturaleza. El Estado asumirá un rol más activo, además de regular, fiscalizar, fomentar y desarrollar actividades económicas. En este pilar también se define el rol del Banco Central y los derechos de los consumidores"."El Estado tendrá el dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible de las minas, independiente de la propiedad sobre los terrenos en que se encuentren situados. La exploración, explotación y aprovechamiento de estas sustancias se sujetará a una regulación que considere su carácter finito, no renovable, de interés público intergeneracional y la protección ambiental".

