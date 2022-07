https://mundo.sputniknews.com/20220702/eeuu-presenta-su-primer-tanque-ligero-desde-la-guerra-de-vietnam--fotos-1127669451.html

El anterior tanque de esta clase era el M551A1 Sheridan que fue retirado del servicio en 1997. Mientras tanto, el nuevo carro de combate ha sido desarrollado en el marco del programa Mobile Protected Firepower (MPF), o potencia de fuego móvil protegida en español, que fue iniciado en 2015.El objetivo de este programa es proporcionar a las unidades de infantería "una potencia de fuego protegida" que les permita a los militares cumplir su misión, informó el general Ross Coffman a los periodistas.El nuevo carro de combate tiene una torre cuyo diseño se ha inspirado en el principal tanque estadounidense, el M1 Abrams. Tiene un cañón de 105 mm en lugar de 120 mm y mantiene el sistema de control de fuego de la última variante del Abrams.Con ello cabe destacar que la palabra ligero es muy relativa cuando se habla de vehículos blindados estadounidenses. Así, se estima que el MPF de General Dynamics tendrá un peso de 38 toneladas, lo cual es solo dos toneladas más ligero que el vehículo de combate de infantería M2A4 Bradley, pero al mismo tiempo son 20 toneladas más que las del Sheridan.Aunque es sustancialmente más ligero que el M1 Abrams, con sus 70 toneladas de peso, no queda lejos del principal tanque ruso de la actualidad, el T-72, que pesa entre 41 y 44 toneladas según la versión.De hecho, debido a su peso, el nuevo MPF no podrá ser lanzado con un paracaídas desde un avión de transporte, lo cual no era un problema con los Sheridan. Con su peso y dimensiones, el avión de transporte C-17 Globemaster III solo podrá transportar dos unidades al mismo tiempo.El monto inicial del contrato asignado a General Dynamics asciende a 1.140 millones de dólares, y se estima que el coste total del programa a lo largo de su ciclo de vida de 30 años llegue a los 17.000 millones de dólares.De momento, General Dynamics tiene un pedido de 96 unidades de serie limitada y se espera que las primeras se entreguen en diciembre de 2023. La primera unidad compuesta por estos carros de combate debería aparecer en 2025.En total, el Ejército tiene planes para adquirir 504 unidades del nuevo tanque ligero, la mayoría de las cuales debería ser entregada antes del final de 2035.

