Víctor Chanfreau, el joven dirigente estudiantil que enerva a la derecha chilena

Víctor Chanfreau, el joven dirigente estudiantil que enerva a la derecha chilena

La invitación del joven dirigente estudiantil Víctor Chanfreau a la presentación de la propuesta de nueva Constitución chilena desató la ira de la derecha... 01.07.2022, Sputnik Mundo

Convencionales y políticas de la derecha chilena no ocultaron su profunda resistencia a la invitación de varios actores sociales y políticos del país a la ceremonia de entrega del borrador final de la propuesta de Constitución Política de Chile al presidente Gabriel Boric, prevista para el 4 de julio.La lista de los invitados que incomodan a algunos convencionales incluye figuras como las de los alcaldes de Valparaíso y Recoleta, Jorge Sharp y Daniel Jadue respectivamente, miembros del Partido Comunista e invitados por los convencionales de su colectividad; o víctimas de traumas oculares durante el estallido social como la senadora Fabiola Campillay y Gustavo Gatica.Sin embargo, una invitación provocó especial polémica: la cursada al exvocero de la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarixs (sic) de Chile (ACES), Víctor Chanfreau.El grueso de las críticas recayó en el hecho de que, mientras la Convención rechazó cursar invitaciones a los expresidentes a la ceremonia, sí invitó a Jadue —originalmente crítico del acuerdo que dio lugar al proceso constituyente— y al dirigente estudiantil Víctor Chanfreau.De hecho, el nombre de Chanfreau fue de los más reiterados entre los críticos de la lista de invitados, al punto de que el apellido del estudiante se mantuvo como tendencia en las redes sociales durante varios días.¿Quién es Víctor Chanfreau?Víctor Chanfreau, que actualmente tiene 20 años, es un estudiante de Derecho que saltó a la notoriedad en 2019 como el vocero de la ACES en el marco del estallido social de octubre de se año y que sentó las bases para los cambios político-sociales que se consagran en la redacción de la nueva propuesta constitucional.Chanfreau es nieto de Alfonso Chanfreau, militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) desaparecido en 1974.El joven recibió el repudio de gran parte de la derecha chilena al dirigir, junto a sus compañeros, la toma del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) durante ocho meses, como medida para avanzar en la reparación integral de quienes se vieron afectados por el estallido social y exigir la renuncia del director del organismo, Sergio Micco.No obstante, la principal crítica a Chanfreau desde sectores asociados al rechazo surgió cuando, en 2019 y como vocero de la ACES, el joven llamó a un boicot a la Prueba de Selección Universitaria (PSU), prueba estandarizada de selección y filtro obligatoria para ingresar a la educación superior.Chanfreau volvió a ser criticado en 2021 cuando, a dos años de haber encabezado el boicot, rindió la prueba de ingreso y la aprobó."Pendejo": los insultos a ChanfreauConocida la inclusión de Chanfreau en la lista de invitados, las críticas en redes sociales no se hicieron esperar.El convencional constituyente en representación de la Unión Demócrata Independiente (UDI) por el Distrito 22 de la Araucanía, Eduardo Cretton, criticó la invitación "de honor de la Convención", aunque advirtió que el convite "no le extraña" porque "representa todo en lo que cree esta Convención". Cretton invita rechazar la propuesta de la que fue parte durante un año.Por su parte, el excandidato presidencial José Antonio Kast aseguró que la invitación a Jadue y Chanfreau "habla mucho del texto que se propone".Aún menos diplomática, la convencional constituyente por el distrito 10 de Santiago por el pacto derechista Vamos por Chile, Teresa Marinovic, declaró en un programa de televisión chilena que, "es increíble que se cuestione la invitación a los expresidentes y sin embargo tengamos de invitado a un pendejo de mierda (sic)".Chanfreau, asiduo usuario de las redes, no se quedó callado y buscó responder a cada cuestionamiento.A Cretton respondió que alguien que se abstuvo de votar la norma que prohíbe la tortura en la Convención, no puede dar cátedras de democracia. A Kast, en tanto, le recordó las acusaciones de complicidad con crímenes durante la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet (1973-1990), que recaen sobre la familia Kast: "Quizás hubieras preferido que invitaran a tu familia(...) Digo, así no olvidamos las manchas de sangre de la Constitución de 1980".

