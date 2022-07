https://mundo.sputniknews.com/20220701/la-justicia-argentina-ordena-detencion-de-tres-camioneros-por-muerte-de-transportista-1127647356.html

La justicia argentina ordena detención de tres camioneros por muerte de transportista

La justicia argentina ordena detención de tres camioneros por muerte de transportista

BUENOS AIRES (Sputnik) — La justicia argentina ordenó la detención formal de tres camioneros acusados del homicidio de Guillermo Jara, transportista cuyo... 01.07.2022, Sputnik Mundo

2022-07-01T20:52+0000

2022-07-01T20:52+0000

2022-07-01T20:52+0000

américa latina

argentina

homicidio

paro camionero

camioneros

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/04/1094020916_0:106:1921:1186_1920x0_80_0_0_011f5d3812a996e8572c20988a6be4c2.jpg

Los tres camioneros fueron arrestados por orden del Juzgado de Garantías nº 1 de Trenque Lauquen, en la provincia de Buenos Aires (este) tras el pedido de la Fiscalía de la zona.Darío Javier Martín, de 46 años, Fabián Paredes, de 44 años, Federico Javier Fernández, de 34, "participaron en la maniobra y en la acción que culminó con la muerte de Guillermo Jara", a juicio del fiscal Fabián Arcomano.El camionero, de 45 años, fue atacado al intentar sortear un piquete a unos cinco kilómetros del acceso a la ciudad de Daireux, al oeste de la provincia de Buenos Aires.Ante esa situación, "salieron en represalia tres vehículos y uno de ellos, en esta ruta, lo sobrepasó y a escasos quinientos metros habrían recolectado las piedras", señaló en su dictamen.El camionero falleció de un piedrazo en la sien que le provocó "traumatismo grave de cráneo", según la autopsia.La herida fue causada por una piedra que "impactó a priori a una velocidad de 150 kilómetros" por hora, "y eso fue el equivalente a un misil que dio de lleno en la cara de la persona que murió a los pocos minutos", refirió el fiscal.La agresión tuvo lugar en el marco de una protesta que comenzó hace varios días en la provincia de Tucumán (noroeste) y que concluyó el 28 de junio con una manifestación en el centro de la capital argentina, frente al emblemático monumento del Obelisco.Para el 29 de junio, estaba pautada una reunión en el Ministerio de Transporte, pero los delegados no acudieron al encuentro al constatar que el titular de la cartera, Alexis Guerrera, no los recibiría.Solo uno de los 24 distritos del país, Tierra del Fuego (sur), no presenta problemas por falta de abastecimiento de gasoil, de acuerdo a la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac), que reúne a 44 cámaras de transporte de todo el país, a su vez integradas por 4.500 pequeñas y medianas empresas.

https://mundo.sputniknews.com/20220629/exportaciones-argentinas-se-reducen-200-millones-por-paro-de-transportistas-1127543875.html

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

argentina, homicidio, paro camionero, camioneros