https://mundo.sputniknews.com/20220701/la-compania-lizt-alfonso-dance-cuba-cautiva-al-mundo-con-el-lenguaje-universal-de-baile-y-musica-1127657666.html

La compañía Lizt Alfonso Dance Cuba cautiva al mundo con el lenguaje universal de baile y música

La compañía Lizt Alfonso Dance Cuba cautiva al mundo con el lenguaje universal de baile y música

"Resulta maravilloso nuestro regreso a los teatros del mundo", dijo a Sputnik la directora y coreógrafa cubana Lizt Alfonso sobre la prestigiosa compañía de... 01.07.2022, Sputnik Mundo

2022-07-01T22:45+0000

2022-07-01T22:45+0000

2022-07-01T22:45+0000

américa latina

🎭 arte y cultura

danza

ballet

cuba

📝 reportajes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/01/1127600459_71:0:3710:2047_1920x0_80_0_0_b908b52ea82928a69216f64bdb9b551f.jpg

La presentación de Lizt Alfonso Dance Cuba (LADC), que involucra a cuatro solistas y 13 integrantes de la agrupación, constituye un viaje por la música y los bailes de la isla reconocidos internacionalmente, desde la década de 1950 hasta el presente. Los personajes de esta puesta en escena dirigida por la maestra Lizt Alfonso involucrarán a los espectadores en historias a ritmo de chachachá, mambo, rumba, conga, bolero y filin."Después de este tiempo de pandemia COVID-19, resulta maravilloso nuestro regreso a los teatros del mundo, actuaciones que constituyen para nosotros un proceso natural. Durante tres décadas, la compañía subió a escenarios de los cinco continentes y ahora engrasar ese mecanismo es algo que extrañábamos y anhelábamos", explicó Alfonso.Este recorrido artístico por más de medio siglo de sonoridades criollas abarca, durante dos horas, composiciones originales concebidas para una interpretación en vivo en la que, a juicio de sus protagonistas, Cuba canta, baila y vive, también en armonía de latín jazz, swing, rock y flamenco.¿Cómo logran tocar el alma del público frente a costumbres e idiomas tan diversos? La clave de esa comunicación entre los integrantes del grupo, uno de las más populares de Cuba, y el auditorio radica en la fusión de baile y melodía que encierra, inevitablemente, "un poco del ADN de cada una de las personas en el orbe", según la bailarina y profesora.A su juicio, la agrupación utiliza técnicas y estilos danzarios universales, ballet, danza moderna y contemporánea y movimientos corporales asumidos durante siglos por la humanidad; eso también favorece el contacto y conexión con el público en más de 200 ciudades de Estados Unidos, Canadá, Egipto, Catar, Francia, Alemania y Nueva Zelanda.Cuba es alma e identidadDe acuerdo con Alfonso, las novedades y variaciones en ambas disciplinas marchan a la par y eso permite la concepción de un producto completo y bien pensado desde la coreografía, argumento, sonoridades, escenografía y diseño de vestuario. "Es un paquete muy cerrado en el que, de alguna forma, todos están presentes; nuestro laboratorio de experimentación, identidad y espíritu es Cuba".La profesora recordó a Sputnik el estreno en el Teatro Royal Alexandra de Toronto, en Canadá, del espectáculo Vida, compendio de coreografías exitosas y otras nuevas de LADC, cuyo hilo conductor es la abuela Vida, quien narra a su nieta Alma pasajes de distintas etapas de su existencia vinculados a la historia de la mayor de las Antillas, desde la década de 1930."Omara Portuondo, la diva del Buena Vista Social Club, y la cantante Ele Valdés, ambas alternaban el rol de abuelas en una escena de despedida muy impactante, amenizada con una canción en español de Piloto y Vera. Los canadienses no entendían la letra, pero comprendían la interpretación y tú advertías la tristeza y los sollozos del público", evocó.Durante 30 años de labor, el conjunto protagonizó, asimismo, Fuerza y Compás, con escenas de clásico y fusión y apertura en el Teatro Mella de La Habana en 1999, y Amigas, sobre las vivencias de las integrantes de un famoso trío de cantantes, separadas en la cúspide de su carrera, y el reencuentro muchos años después en un programa de televisión.Elementos, presentación de gran formato, tiene como personaje principal a la Tierra y describe su interrelación con otros elementos como Fuego, Agua y Aire para dar vida al hombre. La música, coreografía, diseño general y puesta en escena están a cargo de Lizt Alfonso, Denis Peralta y el artista plástico Erick Grass.LADC cuenta también en su repertorio con Latido, descrito como la sensación de la ausencia inesperada, la despedida abrupta y la muerte casi siempre absurda, seguido por el silencio o la soledad más íntima; y Alas, un canto a la espiritualidad del ser humano y a la posibilidad de volar, crecer y llegar lejos.Proyecto socialAlfonso catalogó a la compañía/academia como un proyecto social. Primero emergió el conjunto integrado por músicos, bailarines, técnicos y un pequeño equipo administrativo. Al año siguiente, constituyeron los talleres vocacionales para la instrucción de estudiantes de 5 a 16 años de edad.Unos años más tarde crearon el centro de aprendizaje de LADC, que incluye un ballet infantil, juvenil y una carrera profesional adscrita a la Escuela Nacional de Arte (ENA), proceso de enseñanza encaminado a la selección de los mejores graduados para integrar las filas del grupo. Actualmente, muchas madres formadas en el centro llevan también a sus hijos.LADC llegó a significativos festivales y eventos internacionales como el Central Park Summerstage, de Nueva York; el Luminato Toronto Festival of Arts and Creativity; el New York City Center Fall for Dance Festival y el Works & Process, en el Museo Guggenheim y el China-Latin America and Caribbean 2016 Year Of Culture Exchange, en Pekín.Igualmente, LADC es la primera y única compañía de danza de Cuba que actuó en la ceremonia de los Premios Grammy Latinos (2015) en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, en EEUU.La compañía fue protagonista del videoclip Bailando —uno de los más reproducidos en idioma español en Youtube—, del cantante español Enrique Iglesias, en el que también participan los cubanos Descemer Bueno y el grupo Gente de Zona.Desde su sede actual en el casco histórico de La Habana, los integrantes del conjunto impulsan intercambios culturales y académicos, montajes de coreografías, clases magistrales, talleres, cursos de verano e intensivos, en un espacio provisto de cinco salones para ensayos, un salón-estudio para ensayos y grabaciones y un gimnasio."Denominamos ruta crítica a los pasos encaminados a la materialización de un espectáculo. Trabajamos para el disfrute, reflexión y aprendizaje de toda la familia, si bien el público ideal es el que eres capaz de conquistar con tu desempeño sobre las tablas. Formamos parte de una burbuja de paz, amor, armonía y entendimiento", argumentó Lizt Alfonso.Según expresó más de 1.000 estudiantes egresan de sus aulas en cada curso académico, algunos son médicos, ingenieros o jefes de laboratorio y otros aún mantienen la defensa de esa manifestación, exportan la cultura cubana y contribuyen en su inserción en el patrimonio universal.

cuba

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Danay Galletti Hernández https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1101144927_0:0:638:639_100x100_80_0_0_72bca592fce81cb16cc85097c565e93c.jpg

Danay Galletti Hernández https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1101144927_0:0:638:639_100x100_80_0_0_72bca592fce81cb16cc85097c565e93c.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Danay Galletti Hernández https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1101144927_0:0:638:639_100x100_80_0_0_72bca592fce81cb16cc85097c565e93c.jpg

🎭 arte y cultura, danza, ballet, cuba, 📝 reportajes