Grecia protesta ante el embajador ruso por la expulsión de sus 8 diplomáticos

ATENAS (Sputnik) — El secretario general del Ministerio de Exteriores de Grecia, Demiris Themistoklis, reprochó al embajador ruso en Atenas, Andréi Maslov, la... 01.07.2022, Sputnik Mundo

Según el ministerio, "las expulsiones de diplomáticos griegos no tienen más justificación que la de funcionar como una represalia desproporcionada". Destacó que los miembros de su legación "de ninguna manera violaron las Convenciones de Viena".Además, Atenas expresó su protesta por "el contenido de las recientes declaraciones de los funcionarios rusos", y subrayó que "se debe evitar generalizar y formular acusaciones" contra el país "si no pueden ser verificadas".El pasado 27 de junio, Rusia declaró personas no gratas a ocho diplomáticos helénicos y les concedió ocho días para abandonar el país, en una medida de respuesta a la expulsión de 12 miembros de la misión diplomática rusa en Atenas.Tras el inicio el 24 de febrero de la operación militar especial de Rusia en Ucrania, numerosos países de Occidente expulsaron diplomáticos y personal de las embajadas rusas, pretextando motivos de seguridad nacional o por actividades incompatibles con la Convención de Viena.

