Erdogan asegura que Turquía reforzará su Ejército para convertirlo en el más fuerte del mundo

ANKARA (Sputnik) — Turquía seguirá reforzando su Ejército hasta convertirlo en el más fuerte del mundo, declaró el presidente, Recep Tayyip Erdogan, en su... 01.07.2022, Sputnik Mundo

Añadió que a medida que el país sigue desarrollándose, se concede "una especial importancia al aumento de la capacidad de disuasión de las FFAA".El líder turco apuntó que, a pesar de cierta falta de efectivos, las FFAA continúan teniendo éxito, y remarcó que el poderío del Ejército es evidente, en particular, en la lucha contra el terrorismo, incluidas las operaciones transfronterizas.Erdogan destacó el creciente interés de otros Estados por las maniobras militares turcas, al recordar que el número de países participantes en los últimos ejercicios denominados EFES en Turquía alcanzó los 39, entre ellos Estados Unidos."Turquía y su pueblo están listos para contribuir a las victorias en cualquier parte del mundo. Lo probamos en Azerbaiyán y Libia", señaló.El mandatario denunció, entre otras cosas, que varios países de la OTAN no apoyan a Ankara en la lucha antiterrorista, subrayando que su país no olvida a quienes "le dieron la espalda".Comentando los resultados de la última cumbre de la OTAN en Madrid, el presidente advirtió que si Suecia o Finlandia intentan retrasar el cumplimiento de sus compromisos o "mostrar la hipocresía", Turquía volverá a su posición inicial sobre la ampliación de la OTAN.También lanzó una advertencia a Atenas, afirmando que "la arrogante Grecia debería recordar las lecciones de la historia y tomar en consideración los procesos en la región".

