El misterio del robo de las manos de Per贸n

El misterio del robo de las manos de Perón

Per贸n muri贸 el 1掳 de julio de 1974, mientras estaba en el poder, producto de un infarto. Luego de un multitudinario funeral que dur贸 cuatro d铆as, el cuerpo del general fue embalsamado y enterrado en la capilla de la Quinta Presidencial de Olivos. En 1977 la dictadura de Jorge Rafael Videla orden贸 el traslado de los restos de Per贸n al cementerio de la Chacarita de Buenos Aires.El 26 de junio de 1987, luego de 13 a帽os del fallecimiento de Per贸n, tres dirigentes del Partido Justicialista (PJ) 鈥攍a fuerza pol铆tica de Per贸n鈥, Carlos Grosso, en ese entonces titular del Partido Justicialista porte帽o; Vicente Saadi, dirigente del PJ a nivel nacional y exsenador de la Rep煤blica, y Sa煤l Ubaldini, secretario general de la Confederaci贸n General del Trabajo (CGT), recibieron una carta mecanografiada que informaba sobre la profanaci贸n de la tumba del general 鈥攐currida el d铆a 10 de junio鈥, firmada por el "Dr. Hermes Lai y los 13", quienes exig铆an el pago de ocho millones de d贸lares por una "vieja deuda" del exmandatario.En los sobres, a modo de prueba, se incluy贸 una carta que su viuda, Mar铆a Estela Mart铆nez de Per贸n, llamada Isabelita de forma coloquial 鈥攅xprimera dama y expresidenta de la Naci贸n鈥, le escribi贸 a su esposo y deposit贸 en su f茅retro.El d铆a 16 de junio de 1987, un sobrino de Juan Domingo Per贸n entr贸 al mausoleo familiar para confirmar que la tumba y el cuerpo del expresidente hab铆an sido profanados: faltaban su sable, un gorro de su uniforme militar, el manuscrito firmado por su viuda, junto con la desaparici贸n de las manos de Per贸n.El 1掳 de julio de 1987, en el d茅cimo tercer aniversario de la muerte de Per贸n, el juez Jaime Far Suau inspeccion贸 el mausoleo en compa帽铆a de dos efectivos policiales y corrobor贸 que la mano derecha hab铆a sido cortada a la altura de la mu帽eca y la mano izquierda a la altura del antebrazo con una sierra.Tanto el juez como los polic铆as que lo acompa帽aron, e incluso el celador nocturno del cementerio, murieron en extra帽as circunstancias declaradas como accidentales al poco tiempo del suceso, lo que aliment贸 las teor铆as de que la mafia o alg煤n tipo de logia estar铆a detr谩s del macabro robo.驴Qui茅n se rob贸 las manos de Per贸n?Las distintas hip贸tesis que circundan el macabro robo hablan de mafias, antiperonistas, militares y logias secretas.Para muchos, el robo de las manos de Per贸n constituy贸 un mensaje pol铆tico de desestabilizaci贸n al Gobierno de la Uni贸n C铆vica Radical de Ra煤l Alfons铆n (1983-1989), mientras que para otros fue obra de militares en b煤squeda de amedrentamiento y muestras de poder, en respuesta a los juicios a los represores por cr铆menes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura c铆vico-militar argentina (1976-1983).Sin embargo, una de las teor铆as m谩s populares 鈥攎as no comprobada鈥 es el supuesto v铆nculo que tuvo el general Per贸n con la logia mas贸nica P2, quienes en 1971, a pedido del expresidente, facilitaron la aparici贸n del cad谩ver de su primera esposa, Eva Duarte de Per贸n, que hab铆a sido tambi茅n profanado y secuestrado en 1955.Seg煤n Dami谩n Nabot y David Cox, autores del libro La segunda muerte, la profanaci贸n de la tumba de Juan Domingo Per贸n respond铆a a un supuesto pacto no cumplido entre el pol铆tico y la logia italiana P2, a trav茅s de Licio Gelli, qui茅n habr铆a ayudado al peronista H茅ctor Jos茅 C谩mpora a ganar las elecciones en 1973 y al propio general Per贸n, para su retorno al poder en 1973, luego del exilio.De acuerdo a esta hip贸tesis, el corte de las manos de Peron fue parte de un ritual mas贸nico combinado con el inter茅s de exagentes de la dictadura para crear un clima de conmoci贸n en el pa铆s.Otra de las hip贸tesis sostiene que el robo de las manos habr铆a sido para acceder 鈥攎ediante las huellas dactilares鈥 a supuestas cuentas secretas del exmandatario en Suiza, aunque las autoridades del pa铆s europeo han negado la existencia de las supuestas cuentas.El 17 de octubre de 2006, los restos de Per贸n fueron finalmente trasladados desde el cementerio de la Chacarita a su casa quinta en la localidad bonaerense de San Vicente, donde descansan en un mausoleo convertido en museo.A 48 a帽os de la muerte de Per贸n y a 35 a帽os de la profanaci贸n de su tumba, a煤n no se sabe quienes fueron los responsables ni d贸nde est谩n las manos del exmandatario.

