https://mundo.sputniknews.com/20220701/de-presentador-de-television-a-primer-ministro-de-israel-quien-es-yair-lapid-1127609503.html

De presentador de televisión a primer ministro de Israel, ¿quién es Yair Lapid?

De presentador de televisión a primer ministro de Israel, ¿quién es Yair Lapid?

TEL AVIV (Sputnik) — Yair Lapid siempre ha sido famoso en Israel, como periodista, presentador, actor e incluso compositor, antes de ocupar el cargo de primer... 01.07.2022, Sputnik Mundo

2022-07-01T10:51+0000

2022-07-01T10:51+0000

2022-07-01T11:01+0000

internacional

yair lapid

israel

oriente medio

💬 opinión y análisis

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/105606/68/1056066818_0:212:4818:2922_1920x0_80_0_0_5c3c1566165974a75c6b3eb244a41e06.jpg

Nació en 1963 en un hogar de intelectuales, su padre Tommy Lapid era un superviviente del Holocausto, y también fue ministro de justicia, y su madre era la conocida escritora Shulamit Lapid.Yair comenzó su carrera periodística durante su servicio militar y la continuó escribiendo una columna semanal en el periódico más popular del país, Maariv. En 1989 mudó su columna a Yediot Aharonot y no dejó de escribirla hasta que comenzó su carrera política en 2012. Durante 30 años trató diferentes aspectos del israelismo cada semana.Es conocido por haber hecho incursiones profesionales en muchos campos, y con éxito: actuó en algunas películas, escribió 10 libros, sobre todo novelas, compuso la letra de 22 canciones, algunas de ellas fueron éxito nacional, e incluso fue boxeador de thai box además de un conocido amante de la noche telaviviense.Presentador de éxitoDurante una década fue el presentador del talk show más famoso del país por el que pasaron las personas más relevantes de la política nacional e internacional.Cuando decidió entrar en la política escribió una última columna anunciándolo y denunciando la corrupción y malgasto del Gobierno. Su campaña se centró en reformas económicas, lucha contra la corrupción y exigencia a las comunidades judías ultraortodoxas para que sirvieran en el Ejército o hicieran servicio social. También era, y aún es, partidario de la solución de dos Estados con respecto al conflicto israelo-palestino.En aquel momento, sus oponentes políticos empezaron a difundir que no había terminado la escuela secundaria, que no tenía estudios universitarios y que su única experiencia en el Ejército había sido como periodista, no como combatiente. Algo inaudito en un candidato a primer ministro de Israel.Fundó su partido Yesh Atid (hay un futuro, en hebreo) y en las primeras elecciones a las que concurrió, las de 2013, ganó 19 escaños. El primer ministro de entonces, Benjamin Netanyahu, le dio la cartera de finanzas.Su paso por ese ministerio fue descrito por los observadores como un fracaso y fue entonces cuando Lapid y el desde hoy exministro Naftali Bennett formaron una alianza que logró 31 escaños y forzó a Netanyahu a meter en su coalición a su enemigo Bennett en lugar de a sus usuales socios ultraortodoxos, por exigencia de Lapid.En 2019 Yesh Atid se unió con el partido del actual ministro de Defensa, Benny Gantz, y formaron el partido centrista Azul y Blanco. Empataron con el Likud de Netanyahu en dos elecciones seguidas y tras la tercera elección, en 2020, el bloque se desmembró cuando Gantz negoció entrar en el gobierno de Netanyahu a lo que Lapid se negó por los cargos de corrupción que penden contra el exmandatario.Tras las elecciones de 2021 el partido de Lapid fue el segundo más votado y cuando Netanyahu no logró formar una coalición, el presidente le encargó a Lapid la tarea. Éste llegó a un acuerdo con Bennett y su partido Yamina (derecha, en hebreo) para crear un bloque antiNetanyahu y de rotación en el cargo de primer ministro entre ambos políticos. Así, nació el gobierno más ecléctico del país, que rigió en el último año con ocho partidos en la coalición.El acuerdo de gobernabilidad Bennett-Lapid también decía que, si uno de los partidos de derecha de la coalición provocaba la caída del gobierno, Lapid se convertiría en primer ministro interino. Y así ha sido.

https://mundo.sputniknews.com/20220630/el-parlamento-de-israel-vota-a-favor-de-la-autodisolucion-1127553793.html

https://mundo.sputniknews.com/20220622/el-principio-del-fin-del-gobierno-mas-eclectico-de-israel-1127179839.html

https://mundo.sputniknews.com/20220629/el-primer-ministro-israeli-no-participara-en-las-proximas-elecciones-1127521875.html

israel

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Rosa Bronstein

Rosa Bronstein

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Rosa Bronstein

yair lapid, israel, oriente medio, 💬 opinión y análisis