Cultura de preparar borsch ucraniano, incluida en la Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial

PARÍS (Sputnik) — La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) informó haber incluido la cultura de preparación... 01.07.2022

El organismo explicó su decisión de inscribir la cultura de preparar la sopa ahora y no en 2023 como estaba previsto "debido a la guerra en curso y a su impacto negativo en esta tradición", calificándolo como un "caso de extrema urgencia". Sin embargo, continúa, "la inscripción de un elemento del patrimonio cultural inmaterial en una lista de la Convención de la Unesco de 2003 para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial no implica la exclusividad, ni la propiedad, del patrimonio en cuestión".El año pasado Ucrania solicitó inscribir la sopa en la Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco para subrayar el origen exclusivamente ucraniano y no ruso del plato.Sin embargo, la sopa con el referido nombre figura no solo en la cocina ucraniana y rusa, sino también en la polaca, bielorrusa, rumana y moldava.La preparación de la sopa exige remolacha, carne, repollo, zanahoria, patata, tomate, cebolla, entre otros ingredientes que pueden variar según el cocinero o la localidad donde se prepara.

