Stoltenberg declara que la OTAN no es parte del conflicto en Ucrania

"La OTAN se plantea dos tareas. La primera consiste en prestar apoyo a Ucrania (...). Estamos acrecentando este apoyo, acordamos el respectivo paquete [de medidas] durante esta cumbre. Pero también hemos asumido la responsabilidad por no permitir que el conflicto salga de las fronteras de Ucrania. De ahí que la OTAN no es parte del conflicto que se desarrolla sobre el terreno. Prestamos apoyo a nuestro socio como es Ucrania, pero no somos parte del conflicto", reiteró Stoltenberg al cierre de la cumbre de la OTAN celebrada en Madrid.