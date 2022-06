https://mundo.sputniknews.com/20220630/putin-responde-a-las-bromas-hechas-en-el-g7-seria-un-espectaculo-asqueroso-1127548561.html

Putin responde a las bromas hechas en el G7: "Sería un espectáculo asqueroso"

Putin responde a las bromas hechas en el G7: "Sería un espectáculo asqueroso"

El presidente ruso, Vladímir Putin, ha comentado las bromas que se hicieron durante la última cumbre del G7 y respondió a los dichos del primer ministro... 30.06.2022, Sputnik Mundo

2022-06-30T01:21+0000

2022-06-30T01:21+0000

2022-06-30T01:25+0000

internacional

g7

vladímir putin

boris johnson

guerra de malvinas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/07/1116858621_0:209:2794:1781_1920x0_80_0_0_8798987c9790b941e5145510fee0eb24.jpg

El primer día del G7 arrancó con la propuesta del británico de montar a caballo con el torso desnudo para demostrarle a Putin lo duros que son, una propuesta que ha encontrado el apoyo de sus colegas.Pese a esto, dijo que no todo está perdido para sus pares de Occidente, pues los conoce a todos personalmente y "tienen carácter". Luego agregó: "Si lo quieren, lo lograrán, pero tendrán que trabajar sobre sí mismos"."En el ser humano debe reinar la armonía entre el alma y el cuerpo. Pero para que todo sea tan armonioso hay que dejar de consumir alcohol y abandonar otros malos hábitos, así como practicar deporte", detalló Putin.De ser Putin una mujer, ¿habría una operación militar?Johnson declaró que si Rusia tuviera una mujer como presidenta, no hubiera empezado la operación militar en Ucrania.Putin destacó que viniendo esta declaración del primer ministro británico, no es nada afortunada."Solo quisiera recordarle que en la historia reciente, Margaret Thatcher tomó la decisión de iniciar una guerra contra Argentina en las islas Malvinas. Aquí tenemos a una mujer que tomó una decisión de iniciar unas acciones militares, pero, ¿dónde está el Reino Unido y dónde están estas islas? Eso fue el resultado de nada más que las ambiciones imperialistas, del afán por reafirmar su estatus imperialista", resaltó.Previamente, el portavoz del presidente ruso, Dmitri Peskov, había expresado su opinión.

https://mundo.sputniknews.com/20220609/putin-bromea-sobre-los-intentos-de-occidente-para-cubrir-su-retaguardia-ante-la-inflacion--1126508030.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

g7, vladímir putin, boris johnson, guerra de malvinas