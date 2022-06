https://mundo.sputniknews.com/20220630/marte-tiene-tanta-radiacion-que-cualquier-rastro-de-vida-tendria-que-estar-a-2-metros-de-1127550146.html

Marte tiene tanta radiación que cualquier rastro de vida tendría que estar a 2 metros de profundidad

La búsqueda de vida en Marte parece haberse vuelto mucho más complicada tras unas nuevas revelaciones de los científicos. 30.06.2022, Sputnik Mundo

2022-06-30T02:27+0000

2022-06-30T02:27+0000

2022-06-30T02:27+0000

ciencia

🪐 astronomía

marte

rover

curiosity

perseverance (rover)

Mientras los róveres de investigación como el Curiosity y el Perseverance rastrean la superficie en busca de indicios de vida antigua, nuevas pruebas revelan que lo más probable es que habrá que cavar mucho más profundo para encontrarlos.Para ser más precisos, los restos de aminoácidos de la época en la que Marte pudo ser habitable podrían perdurar solo estando enterrados a más de dos metros bajo el suelo.Y es que al carecer de un campo magnético y tener una atmósfera endeble, el planeta Rojo está sometido a una dosis de radiación cósmica en su superficie mucho mayor a la de la Tierra. Dicha radiación, a su vez, destruye los aminoácidos.Ahora, gracias a los datos experimentales, también sabemos que este proceso tiene lugar en escalas de tiempo muy cortas en términos geológicos."Las actuales misiones de los exploradores de Marte perforan hasta unos cinco centímetros. A esas profundidades, solo harían falta 20 millones de años para destruir completamente los aminoácidos. La adición de percloratos y agua aumenta la tasa de destrucción de aminoácidos aún más", agregó el científico.La radiación cósmica es en realidad una gran preocupación para la exploración de Marte. Un ser humano medio en la Tierra está expuesto a unos 0,33 milisieverts de radiación cósmica al año. En Marte, esa exposición anual podría ser de más de 250 milisieverts. Esta radiación de alta energía, procedente de las erupciones solares y de eventos energéticos como las supernovas, puede penetrar en la roca, ionizando y destruyendo cualquier molécula orgánica que encuentre a su paso.Se cree que Marte tuvo en su día un campo magnético global y una atmósfera mucho más densa, como la de la Tierra. También hay muchas pruebas de que hubo agua líquida en la superficie marciana en forma de océanos, ríos y lagos. Esta combinación de características sugiere que Marte podría haber sido habitable en su pasado.Un signo que podría apuntar a la habitabilidad de Marte es la presencia de aminoácidos, uno de los componentes básicos de la vida. Se combinan para formar proteínas y se han encontrado en rocas espaciales, como el asteroide Ryugu y en la atmósfera del cometa 67P.Así que no son un signo definitivo de vida, pero encontrarlos en Marte sería otra pista adicional que apuntaría a la posible aparición de vida allí en algún momento de la historia.Pavlov y su equipo querían entender mejor la probabilidad de encontrar pruebas de aminoácidos en la superficie marciana, así que diseñaron un experimento para comprobar la resistencia de estos compuestos, indica la revista Astrobiology."Nuestro trabajo es el primer estudio exhaustivo en el que se ha estudiado la destrucción (radiolisis) de una amplia gama de aminoácidos bajo una variedad de factores relevantes para Marte (temperatura, contenido de agua, abundancia de perclorato) y se han comparado las tasas de radiolisis", afirma Pavlov.Eso significa que cualquier aminoácido en la superficie marciana anterior a unos 100 millones de años probablemente haya desaparecido hace tiempo, irradiado hasta la nada.Dado que la superficie de Marte no ha sido acogedora para la vida tal y como la conocemos desde hace mucho más tiempo —miles de millones de años en lugar de millones—, es poco probable que los pocos centímetros hasta los que el Curiosity y el Perseverance pueden excavar permitan encontrar aminoácidos.Ambos exploradores han encontrado material orgánico en Marte, pero estas moléculas podrían haber sido producidas por procesos no biológicos, así que no pueden tomarse como prueba de vida. Además, la investigación del equipo muestra que esas moléculas pueden haber sido alteradas significativamente desde su formación por la radiación ionizante.

