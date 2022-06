https://mundo.sputniknews.com/20220630/fallece-sonny-barger-fundador-de-club-de-motoqueros-hells-angeles-a-sus-83-anos-1127587623.html

Fallece Sonny Barger, fundador de club de motoqueros Hells Angeles, a sus 83 años

Fallece Sonny Barger, fundador de club de motoqueros Hells Angeles, a sus 83 años

MONTEVIDEO (Sputnik) — El fundador del club de moteros de origen estadounidense Hells Angels Motorcycle Club, Sonny Barger, murió a la edad de 83 años. 30.06.2022, Sputnik Mundo

2022-06-30T21:33+0000

2022-06-30T21:33+0000

2022-06-30T21:33+0000

estilo de vida

👤 gente

moteros

hell’s angels

eeuu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1e/1127588704_0:32:1200:708_1920x0_80_0_0_fdc70d3ec1d64aa32de6b8dbbddeb756.jpg

Los Hells Angels fueron un símbolo de vida contracultural pero también de terror para muchos estadounidenses.Barger, quien nació en 1938 y fundó el club internacional de motociclistas con sede en California (oeste de EEUU) en 1957, sostuvo que vivió una "vida larga y llena de aventuras".Asimismo, señala que encontraba "en paz después de una breve batalla contra el cáncer"."También sé que, al final, estaba rodeado de lo que realmente importa: mi esposa, así como mis seres queridos. Mantén la frente en alto, mantente leal, mantente libre y siempre valora el honor", agrega.Fritz Clapp, exabogado de Barger, dijo que el motocilcista murió en su casa, y recordó que se le había diagnosticado previamente con cáncer de hígado en etapa cuatro, informó The Guardian.Barger estuvo presente en el concierto gratuito de los Rolling Stones de 1969 en California, en el cual el club de motoqueros fue contratado como fuerza de seguridad.Se recuerda ese concierto por la muerte del joven afroamericano Meredith Hunter, quien fue golpeado y apuñalado por miembros de los Hells Angels después de que movió una pistola cerca del escenario.En la época en que fue el líder de los Hells Angels, Barger consumió drogas y su hoja de antecedentes penales incluía arrestos por conducir ebrio, agresiones con armas, secuestro, tráfico de drogas y crimen organizado, indicó The Guardian.En una autobiografía, Barger dijo que Hells Angels no era un club de motociclistas "despiadados y antisociales", sino que la mayoría se portó "bien", disfrutando de sus motos y de sus fiestas.

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

👤 gente, moteros, hell’s angels, eeuu