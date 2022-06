https://mundo.sputniknews.com/20220630/exhiben-que-alazraki-utilizo-comparaciones-hitlerianas-con-amlo-antes-que-el-presidente--video-1127593665.html

El judío que se ofendió porque AMLO lo llamó "hitleriano" cree que Hitler fue "un genio" | Video

El judío que se ofendió porque AMLO lo llamó "hitleriano" cree que Hitler fue "un genio" | Video

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acusó al publicista y comentarista Carlos Alazraki de ser tan conservador que resultaba "hitleriano"... 30.06.2022, Sputnik Mundo

Sin embargo, el periodista Hernán Gómez Bruera exhibió que, en enero de 2022, Alazraki aseguró que Adolf Hitler fue "un genio" por haber convencido a tanta gente de sus políticas, a las que calificó de "populistas". Pero eso no fue todo. En septiembre de 2020, este productor y empresario mexicano también comparó al Gobierno de López Obrador con los que en su momento encabezaron Donald Trump, Benito Mussolini, Adolf Hitler, Fidel Castro, Francisco Franco y Iósif Stalin.Sin embargo, Alazraki considera que sus comparaciones entre el mandatario mexicano y otros líderes no genera polarización.Cuando se enteró que López Obrador le había dicho "hitleriano", Alazraki mostró su descontento y aseguró que la comparación del mandatario fue "una pendejada". El publicista, además, justificó los comparativos aseverando que todos son líderes autoritarios que, como López Obrador, ejercieron el populismo, igual que el líder venezolano Hugo Chávez.Carlos Alazraki reconoció que ejerce sus comentarios en el espacio público con miras a evitar que el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), partido del que surgió el presidente mexicano, vuelva a ganar las elecciones presidenciales en 2024.El adjetivo "hitleriano" que López Obrador atribuyó a Alazraki fue repudiado tanto por la comunidad judía en México como por opositores como el senador Emilio Álvarez Icaza, el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno, y la ex primera dama y exaspirante presidencial, Margarita Zavala.

