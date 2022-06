https://mundo.sputniknews.com/20220630/ecuador-indigenas-y-gobierno-buscan-el-camino-de-salida-al-conflicto-1127586247.html

Ecuador: indígenas y Gobierno buscan el camino de salida al conflicto

Ecuador: indígenas y Gobierno buscan el camino de salida al conflicto

El movimiento indígena suspendió sus movilizaciones que paralizaron el país durante más de 18 días, al firmar un principio de acuerdo con el Ejecutivo.

2022-06-30T22:00+0000

2022-06-30T22:00+0000

2022-06-30T22:00+0000

en órbita

📰 paro nacional en ecuador (2022)

ecuador

movilizaciones

confederación de nacionalidades indígenas de ecuador (conaie)

otan

china

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1e/1127587822_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_e4e1ef2027f45827196b60eaba179bdb.jpg

Ecuador: indígenas y Gobierno buscan el camino de salida al conflicto Ecuador: indígenas y Gobierno buscan el camino de salida al conflicto

El levantamiento del paro, medida tomada por Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), incluye el retorno a las comunidades, luego de llegar a un principio de acuerdo con el Ejecutivo de Guillermo Lasso bajo la mediación de la Conferencia Episcopal (clero).El presidente aceptó reducir cinco centavos adicionales al precio de los combustibles, pues ya había anunciado la reducción de diez centavos anteriormente. Además, se comprometió a derogar el estado de excepción vigente, en medio de una intensa represión estatal.El presidente de la Conaie, Leonidas Iza, declaró que hay partes en las que no todos los miembros de la confederación podrían estar a favor. En relación con este punto, se instalará una mesa de diálogo que durará 90 días.Las protestas en el país sudamericano se iniciaron el 13 de junio, cuando la Conaie presentó una lista de 10 pedidos al Ejecutivo.Entre otras medidas, el presidente —quien en mayo cumplió su primer año de gestión— decretó la emergencia en el sector de la salud para enfrentar la escasez de insumos y medicinas.Además redujo en 10 centavos de dólar el precio del galón de las gasolinas de mayor consumo y del diésel, y ofreció condonar deudas de hasta 3.000 dólares con la banca estatal.Sin embargo, el reclamo continuó dado que Lasso no respondió, entre otros pedidos, a la moratoria en la expansión de la frontera minera.Ochoa relató el clima de convulsión social en Quito y el reclamo de los ecuatorianos por la necesidad de que se informe con la verdad.A criterio del enviado de Sputnik en Ecuador, el Gobierno de Lasso por su parte "quiere capitalizar este desgaste, natural en toda gran movilización”.En esta edición de En órbita también abordamos —entre otros temas— el apoyo de casi dos tercios de la ciudadanía en EEUU a leyes más estrictas sobre el control de armas.Además, nos referimos a las críticas de China hacia la OTAN, luego de su mensaje crítico hacia Pekín, en el cierre de su Cumbre en Madrid (España).En Uruguay En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

ecuador

china

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

📰 paro nacional en ecuador (2022), ecuador, movilizaciones, confederación de nacionalidades indígenas de ecuador (conaie), otan, china, аудио