Donetsk mantiene acuerdo con Siria sobre la apertura mutua de Embajadas

MOSCÚ (Sputnik) — El líder de La República Popular de Donetsk (RPD), Denís Pushilin, informó de un acuerdo preliminar con Siria sobre la apertura mutua de... 30.06.2022

Señaló que el reconocimiento de la RPD por parte de Siria es una cuestión resuelta, pero que el proceso legal no es rápido, y precisó que quedan detalles técnicos.Asimismo, subrayó que Siria y Donetsk tienen todas las razones para convertirse en verdaderos socios, tanto política como económicamente.Según Pushilin, la rapidez en la toma de decisiones por parte de Damasco demuestra que entiende el potencial del Donbás como socio comercial y el trabajo coordinado de los Ministerios de Exteriores de ambos países.Además, subrayó que la decisión siria demuestra que el país comprende los procesos políticos mundiales y "el apoyo al pueblo del Donbás en su derecho a la autodeterminación".El pasado 29 de junio, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Siria anunció que el país árabe decidió reconocer la independencia de las Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk.Donetsk y Lugansk se independizaron de Ucrania en mayo de 2014 tras no reconocer a las nuevas autoridades que resultaron del golpe de Estado producido en Kiev en febrero de ese mismo año. El primer país en reconocer su independencia fue Rusia, que lo hizo el pasado 21 de febrero.Inmediatamente tras ser reconocidos como Estados independientes, Donetsk y Lugansk firmaron sendos acuerdos de amistad y asistencia mutua con Rusia.El 24 de febrero Rusia inició una operación para "la desmilitarización y la desnazificación" de Ucrania, en respuesta a las solicitudes de asistencia de las repúblicas de Donetsk y Lugansk para defenderse de los ataques de Kiev.Desde Moscú aclararon que la misión no estaba dirigida contra las instalaciones civiles, sino que buscaba mermar la capacidad bélica del Gobierno ucraniano.Las dos repúblicas acusaron a Ucrania de incrementar los bombardeos contra los civiles de Donetsk y Lugansk desde mediados de febrero, tras recibir grandes cantidades de armas de Estados Unidos y otros países de la OTAN.

