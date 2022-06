https://mundo.sputniknews.com/20220630/brexit-seis-anos-de-promesas-incumplidas-y-el-crecimiento-del-escepticismo-britanico-1127589841.html

Brexit: seis años de promesas incumplidas y el crecimiento del escepticismo británico

Brexit: seis años de promesas incumplidas y el crecimiento del escepticismo británico

El Reino Unido sufre las consecuencias de su salida de la Unión Europea y las diferencias con Bruselas por la implementación del protocolo de Irlanda del Norte.

Con un declive económico y la inflación en crecimiento, el Brexit cumplió seis años en Reino Unido en un clima tirante por el descontento popular y los desacuerdos entre Londres y Bruselas.El referéndum de junio de 2016 que cambió la historia de la Unión Europea (UE), sigue generando repercusiones en la actualidad. Ese día, el 52% de los británicos decidió que su país debía abandonar el acuerdo comunitario.Las negociaciones para concretar la salida fueron muy intensas y hubo que esperar más de cuatro años para que se consumara el complejo divorcio.“El Brexit se encuentra en uno de los puntos más bajos, no solo en los resultados económicos, sino que también en los electorales”, dijo a Telescopio el analista internacional argentino, Emilio Ordóñez.Durante todo este tiempo, la relación entre Londres y Bruselas ha pasado por varias instancias de encuentro y desencuentro, en especial por la implementación del protocolo de Irlanda del Norte.El acuerdo garantiza que la frontera terrestre entre Irlanda del Norte, que forma parte del Reino Unido, y la República de Irlanda, que es un Estado miembro de la UE, siga siendo invisible y respete el Acuerdo del Viernes Santo en 2016, que puso fin a décadas de violencia entre las dos Irlandas.El analista aseguró que, a su criterio, en los británicos “no crece el pro europeísmo, lo que crece es el sentimiento de escepticismo al Brexit y al futuro del Reino Unido con respecto al acuerdo comunitario”.El entrevistado se refirió además al anuncio de la primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, sobre establecer una "hoja de ruta" para un segundo referéndum de independencia.Escocia se enfrenta a un Brexit duro que no apoyó. El 62% de los escoceses votó a favor de permanecer en el bloque.El principal argumento de la campaña a favor del Brexit fue que los británicos iban a recuperar el control sobre sus propios asuntos, en particular sobre sus fronteras, lo que permitiría un mejor control de la migración.En Uruguay Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas. En Argentina, por Radio Del Plata (AM1030) los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

