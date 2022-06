https://mundo.sputniknews.com/20220630/biden-eeuu-apoyara-a-ucrania-durante-el-tiempo-que-sea-necesario-1127565364.html

Biden: EEUU apoyará a Ucrania durante el tiempo que sea necesario

Biden: EEUU apoyará a Ucrania durante el tiempo que sea necesario

WASHINGTON (Sputnik) — El presidente de EEUU, Joe Biden, dijo que su Gobierno apoyará a Ucrania durante el tiempo que sea necesario. 30.06.2022, Sputnik Mundo

Ingreso de Finlandia y Suecia a la OTANBiden, asimismo, declaró que la aceptación de Suecia y Finlandia en la OTAN es "un acontecimiento histórico"."Fue un acontecimiento histórico", enfatizó el mandatario.La subida de los precios del petróleoEl presidente de EEUU dijo que en su país y en el resto del mundo se deberán pagar precios más altos por la nafta durante el tiempo que sea necesario para evitar que Rusia derrote a Ucrania.Los precios de la nafta subirán a niveles históricos "durante el tiempo que sea necesario, de modo que Rusia no derrote a Ucrania y vaya más allá de Ucrania", dijo el presidente estadounidense.Además, Joe Biden afirmó tras las cumbres del G7 y la OTAN en Europa que la limitación del precio del petróleo permitirá a Rusia obtener beneficios, pero no a costos "exorbitantes" como hacía hasta ahora.Aumento de la producción de crudo de Arabia SaudíEl presidente de EEUU dijo que no tiene pensado pedir a Arabia Saudí que incremente la producción de petróleo."No les voy a pedir eso", anunció el mandatario estadounidense, al ser consultado respecto a si en su próximo viaje a Arabia Saudí tenía pensado solicitar al rey de ese país que aumente la producción de crudo.

