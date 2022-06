Venezolanos dan visto bueno a negociación entre el Gobierno y la delegación de EEUU

"A mí me parece buenísimo; para eso es la diplomacia, para que los Gobiernos, a pesar de que tengan diferencias políticas, negocien, ojalá vuelvan a abrir la embajada, porque yo tengo a mis dos hijos en EEUU y no he podido renovar mi visa [de turismo], porque tendría que viajar a otro país", dijo Julia López de 67 años, residente de la localidad de Guarenas (este).