Un famoso chef español sobre los excéntricos pedidos de Victoria Beckham: "Cambió todo el menú"

Un famoso chef español sobre los excéntricos pedidos de Victoria Beckham: "Cambió todo el menú"

El célebre chef español con tres estrellas Michelin, Dani García, reveló las extravagantes exigencias de la exintegrante de las Spice Girls y diseñadora de...

En una entrevista en el programa El hormiguero, García contó que en 2019, creó el menú para la boda del exjugador del Real Madrid, Sergio Ramos, y la presentadora, Pilar Rubio. En cuanto a Victoria, junto a su esposo, David Beckham, estaba entre los invitados a la cena.Según reveló García, la cantante fue "una de los dos comensales" —el segundo fue el propio presentador de El hormiguero, Pablo Motos— que realmente lo molestaron aquella noche."Fue muy extraño, pues Victoria cambió todo el menú y el suyo fue todo a base de verduritas", contó el chef. Agregó que la celebridad tenía "agua de coco y un bol de caramelos de menta". También utilizó un gel desinfectante de manos, aunque "entonces todavía no había COVID".Cabe señalar que la propia Beckham se calificó a sí misma de "pesadilla" en cuanto a sus preferencias alimentarias, y es que no come carne, lácteos, aceite, mantequilla ni salsas. Por su parte, su esposo reveló que Posh Spice "ha comido lo mismo durante los últimos 25 años".

