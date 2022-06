https://mundo.sputniknews.com/20220629/shell-reconoce-que-es-imposible-cubrir-la-oferta-de-gas-ruso-con-otras-alternativas-1127531785.html

Shell reconoce que es "imposible" cubrir la oferta de gas ruso con otras alternativas

Cubrir la capacidad de distribuci贸n del gas ruso con gas natural licuado ser谩 imposible, consider贸 el titular de la empresa energ茅tica Shell, Ben van Beurden. 29.06.2022, Sputnik Mundo

En un contexto en que Estados Unidos y Europa buscan sustituir el suministro de gas y petr贸leo de Rusia para castigar las finanzas del pa铆s euroasi谩tico a manera de represalia por su operaci贸n militar especial en Ucrania, Occidente ha explorado nuevas fuentes energ茅ticas, mientras los mercados enfrentan distintas inestabilidades.Van Beurden agreg贸 que los suministros de gas ruso a Europa han mermado por mantenimiento al gasoducto Nord Stream 1, lo que ha llevado a los pa铆ses del continente a importar gas natural licuado, cuya disponibilidad genera incertidumbre por los aumentos en la demanda que se espera en el invierno del 2022.El empresario de Shell, adem谩s, consider贸 que los problemas del sector seguir谩n aumentando si no se toman medidas significativas como el racionamiento y la configuraci贸n de reservas de energ茅ticos.Acerca de la ampliaci贸n de la capacidad productiva mundial de petr贸leo y gas para abastecer la demanda cambiante de los mercados tras las sanciones a Rusia, van Beurden estim贸 que se trata de un margen muy peque帽o de crecimiento posible.Tambi茅n record贸 que los sistemas de refinaci贸n del mundo no han expresado crecimiento, lo que genera aumento en los precios internacionales de la gasolina y el di茅sel.Van Beurden se帽al贸 que Shell ha cerrado o transformado algunas de sus instalaciones ante las sanciones internacionales contra los productos refinados rusos, en un panorama donde el pa铆s gobernado por Vladimir Putin es uno de los principales productores y exportadores de petr贸leo del mundo.Este escenario se complica porque China no exporta energ茅ticos, record贸 el titular de Shell, citado por Reuters.

