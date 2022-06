https://mundo.sputniknews.com/20220629/putin-propone-reunion-de-los-signatarios-de-la-convencion-de-teheran-de-2003-1127513785.html

Putin propone reunión de los signatarios de la Convención de Teherán de 2003

ASJABAD (Sputnik) — El presidente ruso, Vladímir Putin, al participar en la VI Cumbre del mar Caspio, propuso a sus participantes organizar próximamente una... 29.06.2022, Sputnik Mundo

El presidente también expresó la opinión de que los países de la región caspia deberían plantearse la meta de intensificar la reacción colectiva ante los fenómenos naturales y de origen técnico que pueden influir negativamente sobre la vida de los habitantes de la región.Rusia procura hacer un sustancial aporte a la solución de los problemas vinculados con la conservación de la biodiversidad en el mar Caspio. "En particular, estamos soltando anualmente al mar Caspio hasta 40 millones de ejemplares jóvenes de esturiónides, gracias a lo cual más del 80% del llamado esturión ruso procede hoy desde empresas rusas de piscicultura", señaló.El presidente subrayó que una de las premisas de la prosperidad de la región caspia consiste en acatar incondicionalmente los principios recogidos en la Convención sobre el Estatus Jurídico del Mar Caspio (firmada en 2018 por Azerbaiyán, Kazajistán, Irán, Rusia y Turkmenistán).Entre las tareas clave del "quinteto", Putin mencionó la intensificación de los vínculos comerciales e inversionistas y la profundización de la cooperación industrial y en materia de altas tecnologías.Uso del mar Caspio con fines pacíficosLos presidentes de los países del Caspio acordaron –durante la sexta cumbre en Asjabad– usar el mar Caspio con fines pacíficos y mantener la seguridad en la región.También, continúa el documento, acordaron respetar la soberanía, la integridad territorial, la independencia, la igualdad soberana de los Estados; no usar la fuerza ni amenazar con hacerlo; mostrar respeto recíproco; cooperar; no intervenir en los asuntos internos de cada uno; así como garantizar la seguridad y la estabilidad en la región del Caspio.Los cinco países ribereños del Caspio son Azerbaiyán, Kazajistán, Irán, Rusia y Turkmenistán.La VI Cumbre del mar Caspio se celebra hoy en Asjabad.

