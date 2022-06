https://mundo.sputniknews.com/20220629/perfeccionan-en-rusia-nuevo-tipo-de-comunicacion-por-fibra-optica-1127517333.html

Perfeccionan en Rusia nuevo tipo de comunicación por fibra óptica

Los científicos rusos han desarrollado un nuevo método para crear enlaces de fibra óptica multicanal que reducirá el coste de los servicios de comunicación y... 29.06.2022, Sputnik Mundo

El principio de la comunicación por fibra óptica consiste en transmitir una señal luminosa a través de un medio cerrado de filamentos de cuarzo u otro material transparente, llamado núcleo de fibra. Los científicos explicaron que la luz se mantiene en el interior de la fibra gracias a una vaina reflectante.En la actualidad, según los especialistas, los sistemas que combinan varios núcleos en una sola vaina —fibras ópticas multicanales— están adquiriendo una gran relevancia.Los científicos de la Universidad Técnica de Ciencias de la Comunicación e Información de Moscú (MTUCI) han conseguido optimizar el método para el desarrollo de fibras multicanales, que permitirán crear cables con mayor ancho de banda para cualquier aplicación. Las principales ventajas de las fibras ópticas multicanales son la alta velocidad de datos, el bajo precio de los bits y la gran compacidad del cable.Los científicos destacaron que el enfoque presentado permitirá, por primera vez, producir las mejores variantes de fibras para diversos fines, sin guiarse por un sobremuestreo de parámetros.Como ejemplo de la aplicación de la nueva estrategia, los científicos del MTUSI calcularon un modelo de optimización para fibras ópticas multicanales con dos, cuatro y siete núcleos. En el futuro, el equipo de investigación tiene previsto perfeccionar el enfoque propuesto para su aplicación práctica en diversos campos.Los resultados se presentaron en Systems of Signals Generating and Processing in the Field of on-board Communications.

