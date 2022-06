https://mundo.sputniknews.com/20220629/nuevos-audios-de-alito-moreno-alcanzan-a-televisa-1127520413.html

Nuevos audios de 'Alito' Moreno alcanzan a Televisa

Nuevos audios de 'Alito' Moreno alcanzan a Televisa

Un nuevo audio vuelve a poner en el centro de la polémica al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, quien a pesar de los escándalos ha rechazado la... 29.06.2022, Sputnik Mundo

2022-06-29T19:14+0000

2022-06-29T19:14+0000

2022-06-29T19:14+0000

américa latina

méxico

política

partido revolucionario institucional (pri)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1d/1127520729_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_5712da22218f663d6612de96449b971d.jpg

Como cada martes, la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, un nuevo audio de Alito Moreno durante su programa Martes de Jaguar, espacio en las que en las últimas semanas ha difundido varios audios en contra del líder priista.En este nuevo material se escucha a Moreno Cárdenas mantener una conversación respecto a los recursos que reciben por parte de algunos candidatos y cómo éstos se repartirán de diferentes maneras, algunos con pago en efectivo para "no dejar rastro".En un primer audio, se escucha a una persona avisarle al líder priista que la candidata Karina Barrón mandó 700.000 pesos en efectivo. Posteriormente, Alito Moreno cuestiona por qué a "Bauer" se le pagaron 2,5 millones de pesos en efectivo, a lo que el interlocutor le responde que, al tratarse de recursos directos de la campaña, éstos no pueden facturarse porque pueden ser detectados por las autoridades electorales.En otro audio, se escucha a una persona identificada como Hugo (probablemente Hugo Gutiérrez Arroyo, subsecretario de Finanzas del PRI y responsable de Rendición de Cuentas y Resultados de Fiscalización del tricolor ante el Instituto Nacional Electoral) explicarle nuevamente por qué se hizo un pago en efectivo, refiriendo nuevamente que es una forma de que el dinero no deje rastro.Incluso, ante la queja del líder priista, Hugo le comenta que puede "facturar 700.000 pesos de TV Notas para la campaña".Durante el segundo audio, Alejandro Moreno explica cuánto dinero se solicitó para Colima y Campeche, y cuántos recursos está aportando cada candidato.Hasta el momento, ni Moreno Cárdenas ni la autoridad electoral no se ha pronunciado por el caso.Responde el PRIMinutos después de la difusión de los audios, el PRI difundió un fragmento del mismo programa en el que una persona de la tercera edad le revela a Layda Sansores que votó dos veces por ella en diferentes casillas.La mandataria estatal tomó la situación con humor, aunque trató de hacer que el hombre saliera de cámara. Incluso, lo "regañó" por votar dos veces.A través de su cuenta de Twitter, el PRI acusó a la morenista de hacer un fraude en las elecciones.

https://mundo.sputniknews.com/20220616/asi-me-dejaron-el-pri-alito-moreno-echa-la-bolita-a-sus-antecesores-ante-ola-de-criticas-1126869744.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

méxico, política, partido revolucionario institucional (pri)