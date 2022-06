https://mundo.sputniknews.com/20220629/metas-en-colombia-rodolfo-hernandez-y-exparamilitares-apoyan-acuerdo-nacional-de-petro-1127530204.html

Metas en Colombia: Rodolfo Hernández y exparamilitares apoyan acuerdo nacional de Petro

Metas en Colombia: Rodolfo Hernández y exparamilitares apoyan acuerdo nacional de Petro

Diferentes actores políticos se suman a la propuesta del mandatario electo, Gustavo Petro, sobre un acuerdo nacional en Colombia. En otro orden, abordamos el comienzo de la Cumbre de la OTAN en España. Estas y más noticias en una nueva edición de 'En órbita'.

Rodolfo Hernández, candidato presidencial de Liga de Gobernantes Anticorrupción, derrotado por el líder de la coalición izquierdista Pacto Histórico, se reunió en Bogotá cara a cara con su rival político, donde hubo mensajes y una fotografía con muestras de afecto y reconocimiento mutuo.Hernández le reafirmó a Petro su intención de formar parte de la propuesta, con miras de concretar un "cambio real" en el país, y le manifestó que su compromiso "es con los más vulnerables".El experto explicó que tanto la opción progresista de Petro como la del outsider Hernández proponían algo en común: "alejarse del establishment político''. (...) En relación con la foto, creo que el sector del uribismo, votante de Hernández en el balotaje, fue el más molesto con la imagen. Pero la mayoría en Colombia busca un cambio".A criterio de Flores, el proceso de transición entre Petro y el mandatario saliente Iván Duque, del partido Centro Democrático, es un símbolo del establishment político nacional referido."La transición política inicia con el proceso de paz. Asume un Gobierno alternativo con un mensaje de unidad nacional, lo que no quiere decir que desaparezcan las diferencias, sino que estas se discutan en democracia, sin recurrir al sectarismo y a la violencia como ha pasado", opinó el analista.Florez definió al nuevo diálogo nacional propuesto como "un método de construcción de acuerdos políticos en las diferencias". Y destacó entre sus temas más importantes la construcción de la paz y la reforma tributaria.En relación con el acuerdo nacional, el propio expresidente y fundador del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez (2002-2010), ha confirmado su participación. Este miércoles el mandatario electo y el ex presidente mantuvieron una reunión. Entre los apoyos al acuerdo nacional se sumó un grupo de exparamilitares a través de una carta abierta. A su criterio, un real acuerdo nacional es "el cambio" que busca Colombia.En esta edición de En órbita también abordamos —entre otros temas— un diálogo con el director de la emisora ecuatoriana Radio La Calle, Santiago Aguilar Morán, en relación con la situación del presidente Guillermo Lasso. Pese a haber superado la votación sobre su destitución en la Asamblea Nacional, el mandatario salió "mal parado y condicionado" a criterio del entrevistado.Además, nos referimos al inicio de la Cumbre de la OTAN en España, en el contexto de su expansión a raíz del conflicto en Ucrania.En Uruguay En órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), a las 20 horas.

