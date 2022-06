https://mundo.sputniknews.com/20220629/medicos-sin-fronteras-ojala-dejemos-de-existir-por--la-ausencia-de-crisis-humanitarias-1127539585.html

Médicos Sin Fronteras: "ojalá dejemos de existir por la ausencia de crisis humanitarias"

La organización que cumplió 50 años, mira a su interior para compartir su experiencia en el terreno

La organización que cumplió 50 años, mira a su interior para compartir su experiencia en el terreno

Las crisis humanitarias comprenden una situación de emergencia en la que se prevén necesidades masivas de ayuda en un grado muy superior a lo que podría ser habitual, y que si no se suministran con eficacia y diligencia, desembocan en una catástrofe.En la actualidad, el cambio climático, los desplazamientos migrantes de quienes huyen de los conflictos y la hambruna, entre otras circunstancias apremiantes, marcan "situaciones muy terribles en materia humanitaria", según la organización Médicos Sin Fronteras (MSF), que requieren de la atención inmediata de las distintas personas y poblaciones.Pero la situación no es nueva. Los campos de refugiados en Tailandia durante la década de los setenta, el conflicto en Líbano y en Afganistán, la crisis humanitarias en Etiopía en los años ochenta, el genocidio de Ruanda, en 1994; el conflicto armado en Kosovo, a finales de los años noventa, o el terremoto de Haití en el año 2010, son parte de las crisis humanitarias en las que estuvo presente Médicos Sin Fronteras (MSF) en las últimas 5 décadas.La entrevistada se refirió a la selva del Darién, ubicada en la frontera entre Colombia y Panamá como una de las zonas más peligrosas para los migrantes en América Latina.Asesinatos, abusos sexuales y robos son algunas de las agresiones que sufren los migrantes en su tránsito hacia EEUU.“Los relatos de quienes logran sobrevivir son terribles, no solo se necesita ayuda médica sino también psicológica", puntualizó.Parte del trabajo de MSF está reflejado en la exposición fotográfica titulada "Miradas testigo: Médicos Sin Fronteras y Magnum (Photos), 50 años en el terreno", que hasta el lunes 12 de septiembre, se exhibe en Montevideo, Uruguay.“Queremos lograr que la foto no solo sea vista desde el punto de vista estético”, señaló la entrevistada.“Para nosotros es muy importante - porque hemos estado allí y estamos allí- que el público que se acerca solo a estas crisis mediante estas imágenes reconozca por estas fotos que hay personas, no grandes cifras, personas afectadas por los desastres”, agregó Heidenhain.La muestra fotográfica ya estuvo presente en Francia, Italia, Japón, Colombia y Argentina.El fotógrafo Enri Canaj, estuvo en Grecia documentando la crisis de migrantes atrapados en las puertas de Europa; Thomas Dworzak hizo fotografías en Sudán, uno de los países con más necesidades humanitarias en el planeta, y también documentó el conflicto en la región de Tigray, Etiopía.La directora de comunicación de MSF señaló que lo que se busca es “dar un primer pantallazo que genere el interés para que las personas puedan investigar sobre el tema en nuestras páginas y publicaciones”.Sobre el futuro de Médicos Sin Fronteras dijo que “ojalá dejemos de existir”, porque eso significará que ya no serán necesarios ante la falta de crisis humanitarias.La exhibición en Montevideo se podrá visitar hasta el 12 de septiembre en la fotogalería Parque Batlle, gracias al apoyo del Centro de Fotografía de Montevideo (CdF).En Uruguay Telescopio se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) lunes y miércoles a las 19 horas, y los sábados a las 12 horas. En Argentina, por Radio Del Plata (AM1030) los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

