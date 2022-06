"Las sanciones contra Rusia implican inflación y escasez para los pueblos del mundo"

https://mundo.sputniknews.com/20220629/las-sanciones-contra-rusia-implican-inflacion-y-escasez-para-los-pueblos-del-mundo-1127496862.html

Tras el bloqueo que Lituania impuso sobre el enclave ruso de Kaliningrado, el investigador italiano dialogó con GPS Internacional para analizar las... 29.06.2022, Sputnik Mundo

El Ministerio d Exteriores de Rusia catalogó de evidente la implicación de EEUU en el bloqueo que Lituania impuso el pasado 18 de junio al enclave ruso de Kaliningrado en el mar Báltico. El bloqueo incluye el tránsito de cargas desde Rusia continental hacia el enclave, lo cual viola los acuerdos vigentes sobre transporte fronterizo. Según las estimaciones de las autoridades de la provincia, la medida afecta hasta el 50% de las cargas. Sobre ello,"preocupa mucho el papel de Polonia y Lituania", aseveró.La decisión lituana provocó protestas en Moscú "y está alimentada por las tensiones entre Rusia y la OTAN, en una fase muy delicada por la situación en Ucrania", indicó el investigador. Ante las hostilidades de Occidente, "veremos a una Rusia más integrada a Eurasia y otras regiones del Sur Global", indicó Pagani. Estamos ante un nuevo orden multipolar, añadió.El mundo transita hacia un orden multipolarLa guerra económica con el conjunto de "sanciones contra Rusia implican inflación y escasez contra los pueblos del mundo", expresó Pagani. En lo que respecta al vínculo entre Rusia y América Latina, "la perspectiva global observada desde hemisferio sur implica que pueblos y Estados esperan el surgimiento definitivo de un nuevo orden global", dijo. El mismo será "más justo, basado en la cooperación y pondrá fin a la coerción, el saqueo y la arrogancia imperialista", concluyó el investigador italiano.En Sputnik y M24 también estuvimos en contacto con el investigador argentino Sebastián Schulz, con quien dialogamos sobre la política exterior de China hacia su exterior cercano.China ocupa el vacío que dejó EEUU tras su retirada de AfganistánChina enviará una ayuda humanitaria por un valor de 50 millones de yuanes (unos 7,5 millones de dólares) a Afganistán, afectado por un fuerte terremoto, aseguró el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Wang Wenbin. Al respecto, "el gigante asiático no sólo está llenando un vacío tras la retirada de EEUU de Afganistán, "sino que está jugando un rol mucho más proactivo en esta transición sistémica y civilizatoria que atraviesa el sistema internacional", expresó el investigador argentino.En ese sentido, tanto el Mar del Sur de China, el sudeste asiático, así como también la India, Rusia y Asia Central, "son espacios que China considera fundamentales para construir una nueva arquitectura de cooperación, tanto económica como social, política y de seguridad", concluyó.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y magíster en Relaciones Internacionales, Santiago Caetano, continuó su análisis sobre los desafíos de la gobernanza internacional, en el marco de las fricciones entre los procesos de la globalización y el margen de maniobra de los Estados.Ruperto Rock and RollEn el cierre cultural, estuvimos en contacto con el artista y escritor Roy Berocay, con quien dialogamos sobre su espectáculo Ruperto Rock and Roll, el cual estará presentando durante las vacaciones de invierno en la Sala Zitarrosa de Montevideo.

