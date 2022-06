https://mundo.sputniknews.com/20220629/la-presidenta-de-honduras-reclama-justicia-para-migrantes-asesinados-en-sur-de-eeuu-1127534672.html

La presidenta de Honduras reclama justicia para migrantes asesinados en sur de EEUU

La presidenta de Honduras reclama justicia para migrantes asesinados en sur de EEUU

SAN SALVADOR (Sputnik) — La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, exigió una investigación que le garantice justicia a los 53 migrantes muertos en un camión...

"El asesinato de compatriotas, hermanos mexicanos y centroamericanos en San Antonio, Texas, nos conmueve profundamente. He instruido a la Cancillería que atienda y socorra a familiares, y que junto a EEUU se investigue y se haga justicia, para que estos hechos no se repitan", tuiteó Castro.El secretario de Relaciones Exteriores de Honduras, Enrique Reina, confirmó la instrucción de la mandataria de crear en Washington un grupo de respuesta rápida para atender la tragedia, y el vicecanciller Antonio García viajará a EEUU para encargarse.Las víctimas fueron halladas el lunes 27, tras una llamada anónima a los servicios de emergencia, en un camión abandonado en las afueras de la ciudad de San Antonio, una zona árida a 250 kilómetros de la frontera con México.El remolque no tenía ventilación y dentro del tráiler no había agua ni comida.Inicialmente, 16 personas fueron rescatadas con vida y, según medios locales, las autoridades arrestaron a tres personas por esta tragedia.

