El Salvador descarta presencia de connacionales entre migrantes hallados muertos en EEUU

SAN SALVADOR (Sputnik) — La Cancillería de El Salvador descartó la presencia de connacionales entre los 53 migrantes que murieron en un camión abandonado en el... 29.06.2022, Sputnik Mundo

américa latina

centroamérica

el salvador

eeuu

migración

"Nuestro consulado en Laredo continúa siguiendo de cerca el proceso de identificación de los migrantes fallecidos en San Antonio, Texas. Hasta esta hora, no hay personas de nacionalidad salvadoreña identificadas por el Departamento de Seguridad Nacional de EEUU", escribió el Ministerio de Relaciones Exteriores en su cuenta de la red social Twitter.Las víctimas fueron halladas el lunes 27, tras una llamada anónima a los servicios de emergencia, en un camión abandonado en las afueras de la ciudad de San Antonio, una zona árida a 250 kilómetros de la frontera con México.El remolque no tenía ventilación y dentro del tráiler no había agua ni comida.Inicialmente, 16 personas fueron rescatadas con vida y, según medios locales, las autoridades arrestaron a tres personas por esta tragedia.

