El regateo atlántico de Turquía, Suecia y Finlandia

Ahora Alemania insiste en acelerar la ratificación de la entrada de Estocolmo y Helsinki, mientras Ankara, el principal obstáculo para su ingreso, recuerda que el proceso de momento no ha concluido.Un triunfo, para TurquíaTurquía fue la única de los 30 miembros de la Alianza Atlántica que se opuso inicialmente a la solicitud, el 18 de mayo, de los dos países nórdicos, porque les acusó de albergar a miembros del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK, proscrito en Turquía, la Unión Europea y otros países como terrorista).Sin embargo, el 28 de junio y tras numerosos "no", el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, que se reunió con los líderes de la OTAN, Suecia y Finlandia en Madrid, cambió de postura.Según el memorando tripartito, no publicado pero filtrado por el periodista de Middle East Eye Ragip Soylu, Turquía avala la invitación para la adhesión de Finlandia y Suecia que, a cambio, se comprometen a no apoyar al PKK, así como a la milicia kurda de las Unidades de Protección Popular (YPG) y el movimiento islámico transnacional Fethullah Gulen (FETO), los tres considerados grupos armados terroristas por Ankara.Además, las naciones europeas cooperarán en la lucha contra las mencionadas organizaciones y pondrán fin a su embargo de armas contra Turquía.El 28 de junio también Turquía dejó entender que estima que Finlandia y Suecia cedieron a sus condiciones.Regateo político, para los nórdicosMientras, si el memorando establece que Suecia asume el compromiso de endurecer su legislación referente al terrorismo, Finlandia se escuda en las enmiendas vigentes a partir de este 1 enero, que extienden la noción de participación en actividad terrorista.Asimismo, después de la firma del memorando, el presidente finlandés, Sauli Niinisto, señaló que su país dejará sin cambios su política de lucha antiterrorista y de extradición de los sospechosos de terrorismo. Tampoco dio detalles sobre la promesa de levantar el embargo de ventas de armas.Estas palabras parecen buscar un cierto margen de maniobra para eludir las condiciones de Ankara que intenta aprovechar la compleja situación geopolítica para promover sus intereses e incluso declaró el 1 de junio que empezaba una operación antiterrorista en la frontera con Siria, en los territorios kurdos.Según la Directora de Investigación del Instituto Kurdo de la Paz, Meghan Bodette, desde que el Gobierno turco dejara de negociar con los kurdos, busca aprovechar las crisis internacionales, como, en 2021 la retirada de los estadounidenses de Afganistán, para evitar la responsabilidad por su propia agresión militar. La situación actual, según la experta, se ajusta a esa lógica.Divergencias implícitasLas discrepancias parecen estar resueltas y la entrada de Finlandia y Suecia, como señaló el jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg, será la más rápida de la historia del bloque.Sin embargo, persisten varias preguntas respecto a la colaboración antiterrorista futura entre Ankara, Estocolmo y Helsinki.La primera surgió el 29 de junio. El ministro de Justicia turco, Bekir Bozdag, declaró que su país vuelve a exigir a Finlandia y Suecia la extradición de 33 miembros del PKK y el FETO, algo que negaron en reiteradas ocasiones.Hasta ahora, su reclamo no obtuvo respuesta. Queda por ver si Turquía logra establecer la tan deseada cooperación antiterrorista y tal y como la entiende. Sin embargo, no cabe duda que hará todo para aprovechar al máximo el memorando.

Anna Búrova

Anna Búrova

