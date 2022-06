https://mundo.sputniknews.com/20220629/educacion-en-peru-controlada-por-los-padres-podria-ser-un-problema-a-futuro-1127537406.html

Educación en Perú controlada por los padres podría ser un problema a futuro

LIMA (Sputnik) — El 23 de este mes, el Congreso de Perú promulgó la Ley que impulsa la calidad de los materiales y recursos educativos (Ley 31498), que permite... 29.06.2022, Sputnik Mundo

Andrea Carrasco es abogada y asesora en Incidencia Jurídica de Promsex, organización peruana en defensa de los derechos sexuales. En diálogo con la Agencia Sputnik, la experta advierte peligros en la nueva norma que tienen que ver con la merma de la autoridad del Ministerio de Educación (Minedu) para ejercer sus funciones.En opinión de la abogada, la norma implica una "usurpación" de las funciones del Minedu por parte de los padres.Muchas vocesEl Ministerio estima que son más de 80.000 las escuelas públicas existentes en el país.Visto así, la norma abriría una cantidad igual de espacios de debate para determinar qué contenidos se deben incluir en la currícula escolar, pues, como apuntó Carrasco, a los padres no solo se les está dando voz sino derecho a impugnar los contenidos del Minedu, lo que se advierte a futuro como un escenario ciertamente burocrático y asaz problemático.Según la experta, "ya existía en la normativa el derecho a los padres a participar a través de las asociaciones de padres de familia", pero esto no vulneraba el papel del Minedu como "la entidad encargada de dirigir las políticas públicas en el marco de la educación".Ciertamente por décadas ha sido el Minedu el ente encargado de elaborar y definir los contenidos de la currícula escolar. ¿Qué ha pasado entonces para que eso cambie y se abra el nuevo escenario que genera la ley? La abogada responde.Y es que desde organizaciones proderechos educativos en Perú se ha venido denunciando que la norma apuntaría principalmente al tema sexual, es decir a lo que se les enseña a los alumnos en materia sexual.Carrasco apunta que el Minedu ha venido implementando desde hace años una educación con enfoque e igualdad de género, pero no ha sido sino hasta ahora que esto se está cuestionando y buscando bloquear.La norma aún no cuenta con un reglamento, por lo que no se sabe con exactitud cómo se va a implementar o cómo van a ser las dinámicas de debate y participación de los padres en los contenidos.¿Derogación futura?Sin embargo, lo que advierte la abogada es que la norma ya implica un riesgo para el derecho a la educación de los alumnos, pues como apuntó, los padres pueden impugnar los contenidos que no les parezcan buenos y con esto se podría paralizar el proceso educativo hasta que se resuelva la controversia.Por otro lado, Carrasco asegura que a nivel legislativo no hay nada que se pueda hacer para frenar la controvertida ley.Asimismo, sostiene que, por el momento, la ley no vulnera derecho alguno, pero sí prevé que lo vaya a hacer."La norma no vulnera derechos en sí, pero tiene que haber un caso en el que se afecte un derecho, ya sea como el derecho a la educación, los derechos reproductivos, y ahí se podría interponer algún recurso que, esperamos, pueda declarar que la ley es inconstitucional", concluye la experta.Es decir, las agrupaciones peruanas de corte progresista estarían esperando una inminente y futura vulneración de derechos de parte de la norma para poder, eventualmente, hacerle frente y derogarla.

Sergio Llerena Caballero

