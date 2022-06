https://mundo.sputniknews.com/20220629/cumbre-del-g7-europa-demuestra-ser-un-geriatrico-de-eximperios-melancolicos-1127497235.html

Cumbre del G7: "Europa demuestra ser un geriátrico de eximperios melancólicos"

Cumbre del G7: "Europa demuestra ser un geriátrico de eximperios melancólicos"

El castillo de Elmau en Baviera ha sido el escenario de la cumbre del G7. Allí, el canciller alemán, Olaf Scholz, y el presidente de EEUU, Joe Biden, se... 29.06.2022, Sputnik Mundo

2022-06-29T06:25+0000

2022-06-29T06:25+0000

2022-06-29T06:25+0000

qué pasa

g7

rusia

cambios

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1d/1127497090_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_0ba57642c68297186204d2d33c00028e.jpg

Cumbre del G7: "Europa demuestra ser un geriátrico de eximperios melancólicos" Cumbre del G7: "Europa demuestra ser un geriátrico de eximperios melancólicos"

FortalezaJohnson decidió que era un buen momento para hacer bromas en las preliminares de una cumbre que presuntamente iba a tratar temas de suma gravedad que tiene cotas globales, como es el caso del conflicto en Ucrania.Así, en una suerte de 'rompamos el hielo', Johnson preguntó si permanecían con las chaquetas puestas, o si se las quitaban, y que debían demostrar que son más duros que Putin, a lo que Trudeau respondió que debían montar a caballo con el torso desnudo. Una idea celebrada por Ursula von der Leyen, a lo que Johnson respondió que "Tenemos que mostrar los pectorales". Todo dicho entre risas y algarabía, también de Joe Biden, quien una semana antes había caído de una bicicleta."Este grupo que supuestamente reúne a las principales economías del mundo, ha ido desdibujándose, perdiendo influencia, desmantelándose, con tremendas diferencias internas". Así lo entiende el analista internacional y director del think tank Dossier Geopolítico, Carlos Pereyra Mele.El cónclaveRespecto a esta cumbre, Pereyra Mele hace sus observaciones.El analista abunda que la realidad que se vive hoy en día en el mundo, las terribles transformaciones sistémicas, y los profundos conflictos que ello implica, son de una trascendencia y de una importancia de un futuro cercano ya irreversible."Todo esto lo vemos en decisiones que se toman y que son más 'para la galería', que para las necesidades reales de los pueblos del mundo, que hoy ven realmente estas payasescas actitudes, de los que supuestamente eran los líderes del mundo globalizado, los que nos daban supuestos lineamientos de valores y reglas a cumplir, las cuales a la postre demostraron no ser reglas, ya que las supuestas reglas eran: si las que yo impongo, no me favorecen, las cambio por otras", advierte al analista, al citar la famosa frase de Groucho Marx: "Tengo estos principios, si no le gustan, tengo otros".

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Javier Benítez https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

Javier Benítez https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Javier Benítez https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/1113628149_280:0:1000:720_100x100_80_0_0_473f451a75d5c8b25d8dab9a899afd32.jpg

g7, rusia, cambios, аудио