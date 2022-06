https://mundo.sputniknews.com/20220629/cuanto-cambia-eliminar-el-iva-en-productos-de-gestion-menstrual-1127529247.html

¿Cuánto cambia eliminar el IVA en productos de gestión menstrual?

México, después de Colombia, es el segundo país latinoamericano en tomar la medida. Una de las impulsoras de la normativa nos cuenta en qué consiste y qué hay más allá de la eliminación de un tributo.

Luego de casi tres años de trabajo, organizaciones feministas lograron que el Parlamento mexicano aprobara una ley para eliminar el Impuesto al Valor Agregado del 16% en diferentes productos de gestión menstrual femenina.De esta forma, se vuelve el debate en torno a la educación e información sobre estos temas en la sociedad.La organización colectiva Menstruación Digna México fue una de las principales referentes en esta lucha que terminó volviéndose una política de Estado. Hablamos con Anahí Rodríguez, fundadora y militante de la organización, quien nos detalló en qué consiste esta normativa y el desafío de cara a su implementación.En México cada mujer gasta unas 360 toallas femeninas y tampones por año. Esto implica un gasto de unos 25 dólares anuales que puede parecer poco, pero en un hogar de bajos ingresos, donde se perciben 150 dólares por mes y puede haber más de una mujer, representa un gasto importante.Más de 43 millones de mexicanas de entre 15 y 50 años incurren en este gasto. Cuatro de cada 10 vive en hogares de menores ingresos con dificultad de acceso a diferentes servicios como el agua potable.A esto se suma que un estudio de Unicef detectó que un 62% de los centros educativos del país tiene agua todos los días y el 58% no tiene agua potable. Todos estos elementos dificultan también el acceso a una menstruación digna."Es un impuesto discriminatorio porque no hay un bien similar que adquieran los hombres mes por mes, durante cuatro décadas de su vida, que no es opcional como la menstruación, y además paguen impuestos por eso”, agregó Rodríguez.Educación, gratuidad, eliminación del IVA y datos son los ejes de trabajo de Menstruación Digna México, integrada por una treintena de organizaciones.Si bien se definen como feministas transincluyentes, abogan por incluir a los hombres en temas comunicativos y de educación referidos al ciclo menstrual femenino.Junto con organismos internacionales, las mexicanas trabajan en un informe basado en encuestas que realizaron a mujeres sobre diferentes aspectos, para tener datos concretos de las realidades que afectan a la mujer en torno al ciclo menstrual.Hasta el momento hubo solo estimaciones. Por lo tanto, será un gran avance para que la clase política pueda tomar decisiones y elaborar planes sociales basados en información fidedigna, a criterio de Rodríguez.Esto y más en Zona Violeta. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 7 a 8 horas.En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4:30 a 5:30 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

2022

