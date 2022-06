https://mundo.sputniknews.com/20220629/colombia-pide-a-eeuu-que-no-discrimine-a-connacionales-que-solicitan-visas-por-turismo-1127532598.html

Colombia pide a EEUU que no discrimine a connacionales que solicitan visas por turismo

BOGOTÁ (Sputnik) — La vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, pidió al Gobierno de EEUU que no se discrimine a aquellos connacionales que... 29.06.2022, Sputnik Mundo

Ramírez también advirtió a los ciudadanos de su país que intentar ingresar a EEUU de forma ilegal, a través de la frontera mexicana, puede poner en riesgo su vida."Es un gran error, no vale la pena que lo hagan, no es cierto que llegar a EEUU sea sencillo. Estar indocumentado es un riesgo, es un riesgo enfrentarse a la autoridad, a que lo maten por quitarle la plata, a que violen a las mujeres, estar en un país ajeno de forma ilegal es un gran error", expresó.Ramírez recalcó en su mensaje que hay mafias que se aprovechan de las personas que quieren llegar a EEUU a trabajar."Las mafias de migrantes y de tráfico de personas los abusan, los violan, separan a los niños de sus familias, los dejan tirados en el desierto. Por eso es que hemos tenido el caso de tantos latinoamericanos muertos", lamentó.Por su parte, la cónsul general de Colombia en la ciudad estadounidense de Houston (sur), Liliana Rosales Serge, mostró su preocupación por la falta de conocimiento de los migrantes que llegan a ese país y creen que con la solicitud de asilo se pueden quedar fácilmente."Gran porcentaje de las personas que ingresan utilizan esta figura con desconocimiento de lo que significa, cuáles son los requisitos y cómo es el proceso. Desconociendo que esto no es indicativo de que pueden ingresar, tener estatus legal y residir en Estados Unidos. La mayoría de las personas que solicitan el asilo pueden permanecer meses detenidos, mientras un Juez de Inmigración decide su situación migratoria, afectándolos emocionalmente pues es el mismo ambiente y trato de cualquier centro de detención", sostuvo.Según datos de agencia para Protección Aduanera y Fronteriza de EEUU, solo en marzo se registraron 221.303 detenciones de personas que intentaron cruzar la frontera de manera ilegal.

