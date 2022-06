https://mundo.sputniknews.com/20220628/putin-firma-una-ley-que-autoriza-las-importaciones-paralelas-en-rusia-para-2022-1127451120.html

Putin firma una ley que autoriza las importaciones paralelas en Rusia para 2022

Putin firma una ley que autoriza las importaciones paralelas en Rusia para 2022

MOSCÚ (Sputnik) — El presidente de Rusia, Vladímir Putin, promulgó una ley que da luz verde a las importaciones paralelas de ciertos tipos de productos en el... 28.06.2022, Sputnik Mundo

2022-06-28T16:35+0000

2022-06-28T16:35+0000

2022-06-28T16:35+0000

economía

rusia

📈 mercados y finanzas

vladímir putin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/05/1124020062_0:0:3183:1791_1920x0_80_0_0_15b6cfd985a13e28582f131d9538681f.jpg

El documento correspondiente fue publicado en la página web del portal oficial de la información jurídica.En particular, esta iniciativa exime de responsabilidad penal y administrativa a quienes importen mercancías a Rusia sin el consentimiento de los titulares de los derechos.Antes de la adopción del documento, la legislación otorgaba al Gobierno ruso en 2022 el derecho a aprobar una lista de artículos respecto a los cuales no se aplican las medidas de protección de derechos exclusivos a los resultados de actividad intelectual y medios de individualización con los que se marcan estos bienes.Debido a las sanciones, este mecanismo se utiliza ahora para saturar el mercado ruso a través de importaciones paralelas de mercancías escasas y originales, sin que se apliquen a estas las disposiciones del Código Civil sobre la protección de derechos exclusivos a los resultados de la actividad intelectual y los medios de individualización, que eliminan la responsabilidad civil de los importadores al organizar su suministro al país.Sin embargo, para proteger los derechos exclusivos pueden aplicarse no solo medidas civiles, sino también penales y administrativas, y para abordar este problema, la ley establece ahora que no es una infracción utilizar los resultados de actividad intelectual expresados en bienes de la lista aprobada por el Gobierno, así como de medios de individualización de dichos bienes.A principios de mayo, el Ministerio de Industria y Comercio ruso aprobó una lista de mercancías sujetas a importaciones paralelas que incluye más de 50 categorías, entre ellas los automóviles (Volkswagen, Skoda, BMW, Toyota, etc.), los productos electrónicos (Apple, Samsung, Sony, etc.), los electrodomésticos (Siemens, Dyson, etc.), las consolas de juegos (Xbox y PlayStation) y muchas otras. Se espera que la lista se actualice cada trimestre o cada dos meses.La medida se aprueba en medio de una presión sin precedentes con sanciones sobre Rusia, así como la salida masiva de empresas extranjeras del país por su operación militar en Ucrania lanzada en febrero pasado. Permiso de residencia simplificado en RusiaPutin también firmó una ley que permite a los especialistas extranjeros en tecnologías de información (TI) obtener un permiso de residencia en Rusia de manera simplificada.Según el documento publicado, los especialistas extranjeros en TI no necesitarán recibir el permiso de residencia temporal.La ley se aplica a los especialistas extranjeros que trabajan en organizaciones acreditadas, así como a sus familiares.La ley fue aprobada por la Duma de Estado (Cámara Baja del Parlamento ruso) el 15 de junio.Desde el inicio de la operación militar rusa en Ucrania en febrero pasado, centenares de compañías decidieron suspender o cesar por completo sus negocios en Rusia, incluidas empresas de TI.El 21 de junio pasado el viceministro del Interior Ígor Zúbov reconoció que debido a las sanciones Rusia ha experimentado una "salida de especialistas en TI, que ha sido sustancial", y precisó que de momento el país sufre la falta de unos 170.000 profesionales de ese sector.

https://mundo.sputniknews.com/20220617/las-importaciones-paralelas-en-rusia-alcanzaron-2000-millones-desde-mayo-1126924281.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusia, 📈 mercados y finanzas, vladímir putin