https://mundo.sputniknews.com/20220628/moscu-condena-envio-a-kiev-de-sistemas-de-defensa-aerea-de-medio-y-largo-alcance-por-eeuu-1127442798.html

Moscú condena envío a Kiev de sistemas de defensa aérea de medio y largo alcance por EEUU

Moscú condena envío a Kiev de sistemas de defensa aérea de medio y largo alcance por EEUU

ASJABAD (Sputnik) — Los planes de EEUU de enviar a Kiev sistemas de defensa aérea de mediano y largo alcance son contraproducentes, declaró el ministro de... 28.06.2022, Sputnik Mundo

2022-06-28T14:16+0000

2022-06-28T14:16+0000

2022-06-28T14:28+0000

defensa

eeuu

ucrania

📰 operación militar especial de rusia en ucrania

europa

ayuda militar

serguéi lavrov

🛡️ industria militar

🛡️ zonas de conflicto

otan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/18/1123519658_0:51:3125:1810_1920x0_80_0_0_5f7a78700b7bc6d003a478161db037a4.jpg

"Estos planes se llevan a cabo en un contexto de declaraciones rotundas sobre la inadmisibilidad de lograr la paz en las condiciones de la Federación de Rusia, sobre la imposibilidad de iniciar las conversaciones de paz hasta que Ucrania haya logrado un punto de inflexión en las hostilidades", dijo durante una rueda de prensa.Subrayó que a Moscú esa postura, que adoptó Occidente, le parece "absolutamente contraproducente y perjudicial". El canciller indicó que la continuación del conflicto en Ucrania depende directamente de los suministros de armas a Kiev.El jefe de la diplomacia rusa, entre otras cosas, tachó las declaraciones de los países occidentales sobre la inadmisibilidad de las negociaciones entre Rusia y Ucrania para lograr la paz de "manifestación de esquizofrenia".Además, según el ministro, el anunciado aumento de tropas de la OTAN en dirección al este estaba previsto por la alianza independientemente de lo que adopte su próxima cumbre en Madrid."Hace mucho tiempo, antes de todas las cumbres de la OTAN, Rusia fue declarada enemiga de una u otra manera, pero (...) si se escuchan las declaraciones de los políticos occidentales, es declarada enemiga simplemente porque no quiere estar de acuerdo con el orden mundial neoliberal que EEUU, habiendo subyugado a todo el mundo occidental sin excepción, impone a todos los demás bajo el lema de un orden mundial basado en reglas", expresó Lavrov.En cuanto a la cumbre del Grupo de los Veinte (G20), prevista para noviembre en Indonesia, el canciller aseguró que Rusia no hará que el significado y la importancia del formato de la cumbre sean "rehenes de los caprichos de ciertos Estados", y señaló que "es necesario hacer negocios, y no propaganda".También explicó que Rusia aborda el trabajo del G20 sobre la base de los principios fundamentales en los que se fundó".

https://mundo.sputniknews.com/20220628/el-kremlin-reitera-que-la-alianza-atlantica-es-agresiva-en-su-esencia-1127431408.html

https://mundo.sputniknews.com/20220627/scholz-afirma-que-la-ue-no-quiere-torpedear-el-g20-por-la-participacion-de-rusia-en-su-cumbre-1127380414.html

eeuu

ucrania

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

eeuu, ucrania, 📰 operación militar especial de rusia en ucrania, europa, ayuda militar, serguéi lavrov, 🛡️ industria militar, 🛡️ zonas de conflicto, otan, g20, rusia