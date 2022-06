https://mundo.sputniknews.com/20220628/luis-suarez-a-river-plate-el-futuro-del-delantero-desvela-a-argentina-1127473192.html

¿Luis Suárez a River Plate? El futuro del delantero desvela a Argentina

¿Luis Suárez a River Plate? El futuro del delantero desvela a Argentina

Mientras el delantero uruguayo Luis Suárez disfruta sus vacaciones en Ibiza junto a Lionel Messi y su familia, los rumores sobre su llegada a River Plate de... 28.06.2022, Sputnik Mundo

2022-06-28T19:21+0000

2022-06-28T19:21+0000

2022-06-28T19:21+0000

estilo de vida

⚽ deportes

luis suárez

lionel messi

club atlético river plate

river plate

argentina

atlético de madrid

madrid

buenos aires

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/10/1107548325_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_c1d680228bcceae2d86089d042afd16f.jpg

'Inminente', titulan los diarios y portales porteños sobre la posible llegada de Luis Suárez al club River Plate de Argentina, en lo que ha sido una de las novelas del mercado de pases de este verano boreal en el fútbol europeo.No son pocos los rumores que dan por hecho la firma del delantero uruguayo en el club millonario, en lo que marcaría la despedida de Suárez del fútbol europeo después de 16 años de carrera en el viejo continente.El periodista argentino radicado en EEUU Bruno Vain fue el primero en asegurar públicamente que la posibilidad era un hecho. "Me llega de la mejor fuente posible. Es una realidad", dijo.Christian Martin, otro periodista argentino radicado en Europa, llegó incluso a publicar en sus redes una placa con la fotografía del goleador y el escudo de River Plate. "Bienvenido a River pistolero. Hay balas para todos", lanzó.Ambos reporteros aseguraban que el club argentino oficializaría la incorporación en la última semana de junio. Como eso no ocurrió, ambos se mostraron cautos pero mantuvieron su información.El delantero, que se encuentra de vacaciones en Ibiza junto a su familia y su amigo Lionel Messi, aún no ha confirmado en qué club continuará desarrollando su carrera. Por eso, a las versiones sobre su llegada a Argentina se acumulan rumores sobre nuevas ofertas de clubes europeos y estadounidenses.La prensa especializada, de todas maneras, considera que el goleador uruguayo está más cerca de recalar en Buenos Aires que en otra locación.Oferta 'millonaria'El Club Atlético River Plate de Argentina ofreció tres millones de dólares por su carta, más un millón de incentivo extra en caso de conquistar la Copa Conmebol Libertadores de 2022, según informa el medio deportivo As.Suárez, que no renovó con el Atlético de Madrid, continúa escuchando ofertas que lo seduzcan, mientras se recupera de una intervención de 'limpieza quirúrgica' en una de sus rodillas, por lo que no podrá ver acción en el campo de juego hasta agosto.A la vez, agregó felicitaciones para el elenco argentino en el caso de que Suárez decida recalar en River."Yo creo que es el mejor nueve que he visto y he conocido, y felicito a River si realmente se lo lleva porque fue una gran adquisición como persona y como futbolista", sostuvo el madrileño.En tanto, el entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, confirmó los esfuerzos económicos hechos por el club que pretende contar con el delantero uruguayo para los próximos días.Guiños europeosSin embargo, ad portas de un nuevo Mundial de Fútbol de la FIFA en Catar a partir de noviembre, no es descabellado pensar que el delantero uruguayo sigue escuchando ofertas del fútbol europeo, con la intención de llegar al certamen mundialista en la mejor forma competitiva.Suárez continúa siendo un futbolista de élite que es pretendido por equipos de renombre en Europa, por más que el interés tanto de la institución como de los hinchas de River Plate acaparen las expectativas del mercado sudamericano.La organización de la UEFA Champions League —el máximo certamen de clubes europeo—, presentó en sus redes sociales una compilación de sus mejor goles en la competencia. Desde Buenos Aires ya especulan con que se trate una 'despedida' o un guiño para retenerlo en tierras europeas, al menos por un semestre más.La tercera opción parece seguir siendo recalar en la Major League Soccer (MLS) de EEUU, un destino que Suárez ya ha reconocido como tentador para dar los últimos pasos en su carrera. De hecho, llegó a reconocer que le gustaría compartir una experiencia junto a su amigo Messi en el Inter de Miami.

https://mundo.sputniknews.com/20220331/luis-suarez-el-jugador-de-los-records-increibles-1123814228.html

argentina

madrid

buenos aires

uruguay

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

⚽ deportes, luis suárez, lionel messi, club atlético river plate, river plate, argentina, atlético de madrid, madrid, buenos aires, uruguay, copa libertadores de fútbol, champions league, 👤 gente