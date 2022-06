Los países latinoamericanos serán "pragmáticos" ante propuesta del G7 sobre petróleo ruso

https://mundo.sputniknews.com/20220628/los-paises-latinoamericanos-seran-pragmaticos-ante-propuesta-del-g7-sobre-petroleo-ruso-1127479996.html

MONTEVIDEO (Sputnik) — Los Gobiernos de América Latina serán "pragmáticos" y analizarán sus necesidades internas a la hora de decidir si se suman a la... 28.06.2022, Sputnik Mundo

El 27 de junio, un funcionario de alto rango de la Casa Blanca anunció que el G7 ultima un acuerdo para poner un precio límite a las exportaciones de petróleo ruso a países fuera de EEUU, la Unión Europea y del grupo de las siete naciones más industrializadas del mundo.Además, el G7 tiene la intención de aislar a Rusia de los mercados mundiales para limitar sus ingresos, así como de sus tecnologías y servicios claves, según una declaración conjunta hecha pública el lunes 27.El grupo está integrado por Alemania, Canadá, EEUU, Francia, Reino Unido, Italia y Japón.Por paísesCuervo sostuvo que la medida del G7 puede beneficiar a los países productores de petróleo en América Latina, como son Venezuela, México, Colombia y Ecuador, mientras que para los estados importadores puede significar una mala noticia.Consideró que la decisión de los gobiernos dependerá de dos asuntos: el económico y el ideológico."En principio, un país quiere aprovechar un mejor precio de su producto. Pero las consideraciones ideológicas también son importantes, muchos países no quisieran tener un gesto inamistoso con Rusia, eso está claro en Venezuela, Nicaragua y Cuba", explicó.En el caso de Ecuador, el país tiene muchos conflictos internos con las protestas encabezadas por el movimiento indígena como para que tome una decisión en este momento en cuanto a la propuesta del G7, agregó el analista.Con respecto a Colombia, señaló que el presidente Iván Duque podría tomar una decisión a favor del G7, pero consideró que no tendría mucha utilidad porque el nuevo Gobierno, liderado por Gustavo Petro, asume el 7 de agosto."Habría que ver en el caso colombiano cómo afecta el cambio de Gobierno. Petro dijo que en el mediano y largo plazo las economías deberían dejar de depender de petróleo y del carbón, por lo que podría decir que ante la crisis, hay que ir a un escenario más exigente, empezar a reducir la dependencia de estos países al petróleo", agregó.El 19 de junio, Petro propuso a los Gobiernos de Latinoamérica integrarse aún más para buscar nuevos modelos económicos más allá del petróleo.Insistió que los gobiernos progresistas de la región no pueden seguir basando las reivindicaciones sociales en la extracción de minerales, sino en un reencuentro con la naturaleza.

