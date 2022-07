https://mundo.sputniknews.com/20220628/la-malinche-traidora-o-una-mujer-creativa-a-pesar-de-las-circunstancias-1127424317.html

La Malinche, ¿traidora o una mujer creativa a pesar de las circunstancias?

La Malinche, ¿traidora o una mujer creativa a pesar de las circunstancias?

La Malinche es una figura de la historia de México que devino central en el proceso de la toma militar de Tenochtitlán, capital del imperio mexica, durante el... 28.06.2022, Sputnik Mundo

2022-06-28T15:53+0000

2022-06-28T15:53+0000

2022-07-04T19:47+0000

américa latina

machismo

hernán cortés

🎭 arte y cultura

historia

méxico

tenochtitlán

💬 entrevistas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e6/06/1b/1127419099_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_98801babc3e356f46da7a47c9b34093d.jpg

Así, se le ha cargado el mote de traidora, de vendepatrias, de admirar la cultura extranjera frente a los valores locales de Mesoamérica, y es la raíz del concepto malinchista, que se endilga a los mexicanos que se fascinan más rápidamente de la cultura de Estados Unidos y Europa, en general, por sobre las riquezas e identidades nacionales.La escritora Elisa Queijeiro escribió un ensayo que trata de desmantelar estos pesos cargados sobre la espalda de la mujer también llamada Marina, originaria de Coatzacoalcos, Veracruz, con ánimo de deshacerse de las exigencias que se le han hecho y de buscar una reconciliación simbólica entre los mexicanos y su pasado.Una patria con madre: La historia de Malinche que nos libera, se llama su más reciente publicación y Sputnik conversó con ella en el Antiguo Colegio de San Ildefonso, a cargo de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), al cobijo del mural de José Clemente Orozco pintado en los muros del recinto donde representa tanto a Malinalli como a Hernán Cortés, el militar de Extremadura, España, al frente de la toma de México en 1521.Contar, pensar el siglo XVICentral en la historia de México porque cambió su rostro de manera definitiva, el siglo XVI también fue determinante para el devenir del mundo porque significó la construcción final del mapa del mundo, la conciencia de que del otro lado del planeta no había un gran vacío sino culturas ya para entonces milenarias.Este proceso queda simbolizado y sintetizado en el proceso de conquista de México que operó la corona española en Mesoamérica, para extender un imperio por todo el continente.Queijeiro platica que su pasión por investigar la llevó a tratar de separar los hechos de entonces con su interpretación."Nos contamos nuevos hechos a partir de tratar de minimizar el dolor que nos estaba provocando la conquista, entonces se vuelve complicado no solamente por lo que sucedió, sino por lo que después nosotros como mexicanos y desde los propios criollos hasta ahorita realmente fueron necesitando responderse", conversa.Existe una Malinche histórica, comprobable, documentada, y otra mítica, a la que se le acusa la venta de la patria por colaborar con los conquistadores, subraya la autora, lo que le hizo sentir que había que dignificar al personaje femenino.Responsabilizar a una mujer de todos los problemasUna Malinche mitificada es responsabilizada de la derrota de un pueblo frente al avance militar español sobre el México prehispánico, recuerda Queijeiro a lo largo de Una patria con madre, del mismo modo que Eva es acusada de tentar a Adán con el fruto prohibido y provocar la expulsión de la pareja primigenia del paraíso.La mirada patriarcal, dice, interpretó a Eva como la responsable del problema del sufrimiento humano, una lectura que se consolidó durante la llamada Edad Media."Viene una misoginia religiosa por primera vez, donde si yo no puedo tener una pareja, sacerdote, ¿no?, si yo no debo de ser atraído a una mujer, pero no puedo limitar mis pasiones, ¿quién es culpable? Ella. ¿Como quién? Como Eva", señala.La acusación de Ignacio Ramírez El NigromanteUno de los intelectuales más radicales del siglo XIX, periodo en que México buscó su identidad como país independiente, acusó a la Malinche de ser una barragana al servicio de Cortés, recuerda Queijeiro tanto en su libro como en la entrevista.Se trata de Ignacio Ramírez El Nigromante, quien pertenecía al bando liberal frente al monarquismo con que los conservadores buscaban resolver los problemas políticos del país que consolidó su deslinde de España en 1821."Por eso la importancia de decir: ‘Ya no’, esa narrativa es obsoleta, esa narrativa ya no nos sirve hoy", considera.Confrontar a Octavio Paz, el intelectual de la mexicanidadUno de los libros más leídos, comentados y reeditados del escritor mexicano Octavio Paz se llama El laberinto de la soledad, donde precisamente aborda la identidad mexicana y, entre otras cosas, trata de describir uno de sus rasgos como consecuencia de los hijos de la Malinche.Este hecho cultural impulsado por el premio Nobel de literatura fue abordado por Queijeiro, quien celebra entrar en un desafío con la postura del ensayista y problematizar la que considera una visión machista de la traductora indígena."Me atreví a hablar de Octavio Paz y a decirle: ‘Señor Octavio Paz, así ya no, estas letras son misoginia pura y nos han hecho daño y usted es consecuencia de su época, pero se vale decir: así ya no’", recuerda.Reconfigurar los mitos y dejar el binarismoColocarse como víctimas en el relato histórico de México, dice la autora, es un error trascendental que impide al país evolucionar, por lo que es necesario entender a Malinche en su complejidad, más allá de un cuadro de culpas contra la traductora de Cortés.En este proceso de reconsiderar a México desde nuevos enfoques, admite que la ruptura de un paradigma lleva su tiempo, si bien contribuye a ello hablar el tema con más normalidad cada vez."Hoy es el tiempo de poderlo plantear así sin que salga yo a las calles sin que termine apedreada por ser mujer, por defender a Eva y por defender a Malinche", describe Queijeiro.En cambio, apunta, se puede entender a Malinche como un puente y una mujer valiente que supo transitar en las dificultades y desafíos de su tiempo, en un momento singular en que colapsó el imperio mexica y se fundó una nueva sociedad, la de la suma de las culturas europea y americana.La historia de Malinche, sintetiza la autora, tiene la capacidad de liberar a los mexicanos a través de la resignificación del peso de su relato.

https://mundo.sputniknews.com/20220616/mexico-detiene-subasta-en-eeuu-de-un-documento-que-pertenecio-a-hernan-cortes-1126863087.html

https://mundo.sputniknews.com/20211122/tenochtitlan-a-la-conquista-de-manhattan-inauguran-en-nueva-york-calle-conmemorativa-de-mexico-1118523703.html

https://mundo.sputniknews.com/20220626/machismo-y-lecturas-religiosas-por-que-eva-tiene-la-culpa-de-todo-y-adan-se-lava-las-manos-1127224835.html

https://mundo.sputniknews.com/20220401/octavio-paz-el-nobel-de-mexico-aliado-o-traidor-de-la-izquierda-1123915933.html

https://mundo.sputniknews.com/20220626/machismo-y-lecturas-religiosas-por-que-eva-tiene-la-culpa-de-todo-y-adan-se-lava-las-manos-1127224835.html

méxico

tenochtitlán

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Samuel Cortés Hamdan https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/16/1116318285_0:126:1056:1182_100x100_80_0_0_cc3954e68688d73a0ff7f62add3eeed0.jpg

Samuel Cortés Hamdan https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/16/1116318285_0:126:1056:1182_100x100_80_0_0_cc3954e68688d73a0ff7f62add3eeed0.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Samuel Cortés Hamdan https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/16/1116318285_0:126:1056:1182_100x100_80_0_0_cc3954e68688d73a0ff7f62add3eeed0.jpg

machismo, hernán cortés, 🎭 arte y cultura, historia, méxico, tenochtitlán, 💬 entrevistas