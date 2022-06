https://mundo.sputniknews.com/20220628/la-corte-suprema-argentina-rechaza-derecho-al-olvido-reclamado-por-actriz-1127466345.html

La Corte Suprema argentina rechaza derecho al olvido reclamado por actriz

La Corte Suprema argentina rechaza derecho al olvido reclamado por actriz

BUENOS AIRES (Sputnik) — La Corte Suprema de Argentina revocó el fallo de dos tribunales inferiores que habían aceptado el pedido de Natalia Denegri, una... 28.06.2022, Sputnik Mundo

Caso Coppola es una causa judicial que cobró popularidad por un programa de los años 90 asociado a la farándula y a escándalos de drogas.Los cuatro jueces que integran el máximo tribunal del país consideraron que "no se han brindado argumentos suficientes que demuestren que una persona que fue y es figura pública tenga el derecho a limitar el acceso a información veraz y de interés público que sobre ella circula en internet".En ese sentido, "resulta accesible al público de acuerdo a su propia discreción y preferencias, restringiendo de este modo esa información a los aspectos que ella misma considera relevantes o, por el contrario, inapropiados a la auto percepción de su identidad actual", añade la sentencia de la Corte.Denegri había reclamado que se retirase su nombre de los artículos periodísticos y de los videos referidos a ella en Youtube que se relacionan con el Caso Coppola, un programa de los años 90 que incluyó "escenas de violencia, agresiones y amenazas entre mujeres", según expresó la demandante.En una primera instancia, el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 5 le otorgó la razón a Denegri en julio de 2020.El fallo fue confirmado un mes después por la Cámara Nacional de Apelaciones, que tildó de "mal gusto" las imágenes emitidas en aquellos programas, pero Google apeló y el caso llegó así al máximo tribunal del país.Al recurrir estos fallos, el buscador alegó que la primera sentencia judicial a favor de la empresaria restringía "el acceso a contenido periodístico, artístico o humorístico de carácter legal" que involucraba a una persona que era "pública por su propia voluntad" y que se relacionaba "con un caso judicial de interés público".Radicada en Miami desde 2005, y con 22 premios Emmy por su trabajo en diversos documentales y programas de índole social, Denegri reclamaba el "derecho al olvido" al sostener, entre otros motivos, que fue utilizada como chivo expiatorio cuando era menor de edad para desenmascarar a un juez corrupto, Hernán Bernasconi.En Europa, el "derecho al olvido" fue avalado en 2014 por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuando un abogado, Mario Costeja González, reclamó a Google que dejara de indexar su nombre a páginas que lo vinculaban con una deuda ya saldada.El derecho al olvido se reguló por primera vez al introducirse en el Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo en abril de 2016, cuando se reconoció el derecho a que se supriman los datos de una persona cuando ya no resulten adecuados, siempre que no prevalezcan otros derechos como el de la libertad de expresión e información.

