"¿A qué huele un mexicano sucio?": el TikTok que ha indignado a México | Video

Una mujer estadounidense, identificada como Holly Weaver Smith, de Carolina del Norte, aseguró en un video que tras pasar una semana en México se le impregnó... 28.06.2022, Sputnik Mundo

"Fuimos a México por una semana y, desde que volvimos, mi axila huele como un mexicano, cada que sudo sale suciedad mexicana", asevera la mujer.Cuentas de redes sociales vinculadas al activismo político en Estados Unidos, como @rx0rcist y @davenewworld_2, reprodujeron el mensaje de la mujer, a la que identificaron como Holly Weaver Smith y señalaron que es dueña de la boutique Sweet Savannah."¿A qué huele un mexicano sucio?", preguntó la usuaria. "Esta racista Holly Weaver Smith de Carolina del Norte quiere ser famosa. Complazcámosla", apuntó Dave New World.Luego de ser señalada de manera crítica por los internautas, la mujer, a través de la cuenta de TikTok @thatdaneshguy, pidió disculpas por sus comentarios ofensivos contra la comunidad hispana en Estados Unidos.En el videomensaje, aseguró que cometió un error humano y que no tuvo como intención herir a nadie. Sin embargo, la disculpa fue rechazada por los usuarios de la aplicación de videos cortos."Soy mexicano. No la disculpo", escribió Christian Rodríguez."Ella no está arrepentida, está arrepentida de que esto afecte su negocio", añadió otro testigo de la disculpa en TikTok.

