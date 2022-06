El sistema para emisión de documentos de identidad venezolanos cumple 2 días sin servicio

https://mundo.sputniknews.com/20220628/el-sistema-para-emision-de-documentos-de-identidad-venezolanos-cumple-2-dias-sin-servicio-1127423857.html

CARACAS (Sputnik) — El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) de Venezuela cumple dos días con fallas que impiden la...

américa latina

venezuela

documentos

pasaporte

Esta agencia corroboró que la situación se repite en todas las sedes del SAIME en la capital del país."Yo tenía mi cita para el pasaporte este lunes y me informaron que sería reasignada cuando tuvieran nuevamente sistema, pero no me dijeron cuándo podría suceder", señaló Judith Rodríguez de 37 años a esta agencia, mientras requería detalles sobre el cambio de fecha de su cita.Por su parte, los consulados venezolanos notificaron a los usuarios que se mantendría suspendida la atención de citas para pasaportes.La información se repite en las redes sociales de otros consulados venezolanos.Hasta el momento, las autoridades del SAIME no brindaron información sobre las causas de la falla en el sistema que afectó también su portal web.

