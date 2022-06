https://mundo.sputniknews.com/20220628/el-lider-de-la-comision-de-la-verdad-colombiana-insta-a-superar-las-causas-del-conflicto-armado-1127461013.html

El líder de la Comisión de la Verdad colombiana insta a superar las causas del conflicto armado

El líder de la Comisión de la Verdad colombiana insta a superar las causas del conflicto armado

BOGOTÁ (Sputnik) — El presidente de la Comisión de la Verdad, Francisco Roux, pidió a los colombianos superar las causas del conflicto armado, durante la... 28.06.2022

"Esta es una invitación a superar el olvido, el miedo y el odio a muerte que se ciernen sobre Colombia por causa del conflicto armado interno", dijo. El padre jesuita insistió en que es necesario que desde el Estado se haga todo lo posible para no repetir los ciclos de violencia."Pedimos mirar críticamente la historia y la lucha por la paz para hacer posible la no repetición", pidió.Asimismo, solicitó que se fortalezcan los sistemas democráticos y se elimine de una vez por todas el uso de las armas como forma de ejercer poder político.El documento presentado en el teatro Jorge Eliecer Gaitán no tendrá carácter judicial o penal y no se hizo mención de personas que no hayan sido condenadas."El Informe esclareció patrones y algunos casos generales, más no situaciones particulares o específicas. Dentro del documento sólo hay algunos casos, presentados como anexos, que alimentan la narrativa explicativa, analítica y contextual", indicó la comisión encabezada por Francisco de Roux.El informe final de la Comisión es producto de tres años de trabajo en el que se recogieron testimonios de todos los actores del conflicto armado y las víctimas.

