El exabogado de Lozoya demandará al fiscal mexicano Gertz Manero por llamarlo "pinche bandido"

Javier Coello Trejo, exabogado de Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), anunció que demandará al fiscal mexicano Alejandro Gertz-Manero... 28.06.2022, Sputnik Mundo

2022-06-28T16:01+0000

américa latina

méxico

política

emilio lozoya

pemex

el caso odebrecht

Coello Trejo explicó que la demanda será para que Gertz-Manero, a quien conoce desde hace 40 años, le demuestre que es un "bandido" como se le escucha decir en los audios filtrados la semana pasada, y en donde el fiscal sostiene una conversación con el padre de Emilio Lozoya, Emilio Lozoya Thalmann."Por la dignidad de mis hijos, por la dignidad y el honor de mi familia, no puedo permitir que el señor me diga bandido", declaró el abogado mexicano en entrevista para Radio Fórmula.En la conversación difundida por el periodista Manuel López San Martín se escucha una voz parecida a la del fiscal mexicano pedir a Lozoya Thalmann cambiar al abogado de su hijo por tramitar un amparo para liberarlo y le reclama que no tolera "dobles lenguajes".Al respecto, Javier Coello opinó que se le pidió salir del caso porque no iba a cooperar con el Gobierno, al cual acusó, junto a Emilio Lozoya Thalmann, de acordar la entrega de Lozoya Austin para que enfrentara en México los cargos por corrupción dentro de la indagatoria del caso Odebrecht.Hasta el momento, ni el fiscal ni la Fiscalía General de la República se han pronunciado por la demanda en contra de Gertz-Manero.

méxico

