Ecuador debería quedarse "al margen" de iniciativa del G7 de topear al petróleo ruso

MONTEVIDEO (Sputnik) — Ecuador no debería sumarse a la iniciativa del Grupo de los Siete (G7) de poner un precio límite a las exportaciones de petróleo ruso... 28.06.2022, Sputnik Mundo

Recordó que a pesar de que aún no hay una postura sobre este tema por parte del Gobierno de Guillermo Lasso, señaló que Quito "se ha mostrado cercano a las decisiones de la OTAN [Organización del Tratado del Atlántico Norte] y extrañamente ha pasado a formar parte del grupo de contacto de esta alianza militar".El lunes 27, un funcionario de alto rango de la Casa Blanca anunció que el G7 ultima un acuerdo para poner un precio límite a las exportaciones de petróleo ruso a países fuera de EEUU, la Unión Europea y del grupo de las siete naciones más industrializadas del mundo.Además, el G7 tiene la intención de cortar a Rusia de los mercados mundiales para limitar sus ingresos, así como de sus tecnologías y servicios claves, según una declaración conjunta hecha pública el lunes.Numerosos países condenaron la operación militar que Rusia lanzó en Ucrania el pasado 24 de febrero y endurecieron las sanciones individuales y sectoriales con la intención de infligirle a la economía rusa el mayor daño posible para presionar a Moscú para detener las hostilidades.El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, definió las sanciones de Occidente como muy graves y al mismo tiempo reveló que Rusia se había preparado de antemano para afrontarlas.También dijo que se elaborarán unas medidas de respuesta que respondan a los intereses de Moscú.Por su parte, el presidente ruso, Vladímir Putin, declaró que la política de contención y debilitamiento de Rusia deriva de la respectiva estrategia occidental a largo plazo, así como constató que las sanciones afectaron seriamente toda la economía mundial.Según Putin, Occidente persigue el objetivo de empeorar las condiciones de vida de millones de personas.La cumbre del G7 se desarrolla bajo la presidencia de Alemania del 26 al 28 de junio en el castillo de Elmau de Baviera.El grupo está integrado por Alemania, Canadá, EEUU, Francia, Reino Unido, Italia y Japón.En la 48ª Cumbre del G7 participan el presidente Joe Biden, de EEUU, y los primeros ministros Boris Johnson, de Reino Unido, Mario Draghi, de Italia, Justin Trudeau, de Canadá, y Fumio Kishida, de Japón.Otras consecuenciasSobre las consecuencias que tendría Ecuador al unirse a esta iniciativa, Chiriboga afirmó que no sería una "preocupación directa" para el país ya que exporta petróleo.En marzo, la estatal Petroecuador previó que para finales de este año tendrá una producción promedio de 495.000 barriles diarios de petróleo.Sin embargo, el analista advirtió que este tema tendría impacto en el precio de abonos y fertilizantes para Ecuador, ya que el país tiene importaciones de estos productos desde Rusia."Con respecto al conflicto entre Rusia y Ucrania, el impacto más importante se ve en materia de exportaciones de materias primas [banano, flores, camarón] a ambos países sea por disminución de la demanda a causa del conflicto o por restricciones que han derivado del mismo. Asimismo, la exclusión de Rusia del sistema de pagos SWIFT genera problemas para las exportaciones ecuatorianas", agregó.SWIFT —acrónimo inglés de Society for World Interbank Financial Telecommunication— es una plataforma que conecta a unas 11.000 instituciones financieras de más de 200 países y sirve de base del sistema financiero internacional.El 11 de mayo, Lasso advirtió que varios sectores económicos de Ecuador perderán unos 1.200 millones de dólares debido a la crisis en Ucrania y las sanciones antirrusas.El 19 de mayo se reportó que las exportaciones de banano de Ecuador a Rusia cayeron 40% en marzo frente a enero debido al conflicto entre Moscú y Ucrania, además de los altos precios de fletes e insumos, dijo una asociación del sector al medio local Primicias.Lasso advirtió el 18 de mayo que la inflación mundial comenzaba a afectar a Ecuador, sobre todo por el costo de los insumos agrícolas, muchos de los cuales se importaban desde Rusia y Ucrania, que actualmente están en conflicto.Rusia es el primer proveedor de fertilizantes del mercado ecuatoriano, con una participación del 38%.Adicionalmente, la mayor parte del trigo que se utiliza para los cultivos de camarón proviene de Rusia y Ucrania, según datos de los acuicultores locales.Además de banano y las flores, dos productos estrella que se vendían a Rusia y Ucrania, Ecuador comercializaba a los dos países café, productos de pesca, conservas de frutas y hortalizas, entre otros.

